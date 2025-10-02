Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Nuevo DT de León no se "espanta" con James Rodríguez y saca pecho; "dirigí a Ronaldinho, a Forlán"

Nuevo DT de León no se "espanta" con James Rodríguez y saca pecho; "dirigí a Ronaldinho, a Forlán"

'Nacho' Ambriz ya acumula varios días de trabajo con la nómina de León y en declaraciones a los medios mexicanos dejó en evidencia detalles de algunas charlas con James.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de oct, 2025
James Rodríguez en acción de juego con León frente a Tigres por el Apertura MX.
