Nuevo DT de León no se "espanta" con James Rodríguez y saca pecho; "dirigí a Ronaldinho, a Forlán"

En León de la Liga MX la presente semana ha sido agitada, ante el cambio de entrenador. Así se presentó la salida del argentino Eduardo Berizzo, ante la derrota 2-0 frente a Juárez, y el arribo de Ignacio 'Nacho' Ambriz, exjugador y reconocido hombre del fútbol mexicano.

Y aparte de la rueda de prensa inicial y posterior a los primeros entrenamientos que ha dirigido en el equipo de Guanajuato, el entrenador ha dado algunas declaraciones a los medios, en los que uno de los temas principales ha sido el de James Rodríguez, figura del plantel y de quien se puso en duda su continuidad para la próxima temporada, como quiera que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre.

Para Ambriz es relevante que jugadores como el '10' de la Selección Colombia puedan entender su idea de juego y su estilo, que quiere implementar en los 'panzas verdes'.

Ignacio Ambriz en su primer contacto con James Rodríguez. Foto: Club León.

Por eso afirmó que "le he hablado de mi forma de jugar, le mostré unas imágenes de lo que deseo, lo primordial es que el jugador venga a divertirse, que no se olvide de dónde viene, que sea alegra en la cancha. Por ahí fue la charla que tuve con James en estos días. Cuando al jugador lo veo sonreír, es que está bien, que se siente así".

El popular 'Nacho' fue reiterativo al decir que no siente temores al ser el DT de figuras de cartel internacional como Rodríguez Rubio. De esa manera, terminó su intervención recordando que "he tenido a gente como Ronaldinho, el 'Kun' Agüero, Fernando Torres y Diego Forlán. Yo no me espanto con eso, he tenido buenas sensaciones en los entrenamientos. Como James, he estado cerca de esos jugadores que menciono y para mí es más importante el ser humano".

¿Qué más dijo Ambriz sobre James Rodríguez?

"Tuvimos una charla larga con James. Tiene mucha ilusión y a lo mejor, puede ser su último Mundial. Le dije que pensara en eso, que estaba bien que pensara en eso pero que hay una preparación para llegar a buen nivel al Mundial”, agregó Ambriz.