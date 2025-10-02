No solamente Millonarios tiene camiseta rosada; gigante sudamericano luce una similar y vale menos

Hace una semana, Millonarios y Adidas lanzaron con bombos y platillos su tercera camiseta, que es de color rosado y tiene un costo de $299.950, y que de inmediato despertó comentarios de topo tipo en las redes sociales, no solamente de hinchas de los 'embajadores', sino también de otros clubes del fútbol colombiano.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, en las últimas horas en territorio brasileño también otro equipo patrocinado por la multinacional de ropa deportiva lanzó una casaca rosa, que tiene un costo de $291.000, ocho mil pesos menos que la de los albiazules. Se trata de Internacional de Porto Alegre, en el que juegan los colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

En el caso del equipo 'colorado' del balompié brasileño, se emitió un comunicado que tiene un tinte social y una campaña de trasfondo, tal y como se precisó en un comunicado de prensa.

"Internacional lanzó su camiseta rosa este miércoles en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. La iniciativa coincide con el inicio del Octubre Rosa, el mes para concienciar sobre la prevención y el diagnóstico de esta enfermedad", se leyó en una nota del sitio web 'Globo Esporte'.

Además de eso se añadió que "una parte de lo recaudado se destinará al Instituto de Mama de Rio Grande do Sul (Imama), una organización sin fines de lucro que atiende a más de 1600 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad en Rio Grande do Sul".



Así hablaron desde Millonarios y Adidas de la camiseta rosada del 'embajador'

"Con esta nueva camiseta quisimos ofrecer un diseño diferente y disruptivo, pensado para la siguiente generación de fanáticos. El rosado, combinado con los detalles en azul y blanco, representa frescura, modernidad y orgullo capitalino", dijo sobre la camiseta rosada del equipo bogotano Tom Michiel Vinkenvleugel, Senior Director Marketing de adidas Colombia.

Mientras tanto, Enrique Camacho destacó que "Millonarios siempre ha representado tradición y grandeza, pero también innovación. Esta camiseta rosada marca un nuevo capítulo: refleja la pasión de los hinchas y su conexión con el futuro del club".

A nova Camisa Outubro Rosa já está disponível na Inter Store.



Garanta a sua e apoie esta causa!

🔗 https://t.co/4Ss4AdlxTk pic.twitter.com/ng1Pv3Gc8z — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 1, 2025