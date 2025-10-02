Falcao García reaparece en duro entrenamiento y con anuncio de su presente: "No se negocia"

Radamel Falcao García, cuyo último equipo fue Millonarios, del que se retiró a mitad de 2025, ha venido compartiendo en redes sociales detalles de su vida familiar, pero sin dar pistas sobre su futuro deportivo.

Por ello se especulaba acerca de su posible retiro, pues para muchos ya era un hecho que no volvería a las canchas, mientras que otros –ante la falta de un anuncio oficial– contemplaban que podría firmar con un nuevo club para seguir extendiendo su dilatada carrera profesional.

No obstante, el samario se venía dejando ver sin mayores preocupaciones, compartiendo el tiempo con sus seres queridos en diferentes partes del mundo y visitando equipos por los que pasó.

Bajo esa luz, saber acerca de su siguiente paso es una incógnita si se tiene en cuenta que su nombre no volvió a sonar en el mercado de fichajes y que su mayor actividad laboral ahora se centra en campañas publicitarias de las que es imagen.

Sin embargo, el exdelantero de la Selección Colombia volvió nuevamente al plano deportivo y con un mensaje que podría tomarse como un rayo de luz y esperanza para quienes lo quieren ver de nuevo en un terreno de juego.



Falcao García reaparece con mensaje sobre su presente

El popular ‘Tigre’ compartió en la mañana del jueves 2 de octubre un video de redes sociales en el que está exigiéndose al máximo en un gimnasio, espacio en el que sale haciendo ejercicios de fuerza, pero sin balón, como si se estuviera acondicionando físicamente, en una especie de pretemporada.

Lo particular fue lo que escribió junto a la grabación, ya que apuntó que no puede dejar su trabajo de lado: “El entrenamiento no se negocia”.

Acto seguido, dio agregó que está en procura de su superación personal, aunque no aclaró si se alista para retornar al fútbol competitivo: “Cada día es una oportunidad para crecer y dar lo mejor”.

El último partido profesional de Falcao García fue el clásico bogotano que perdió 1-2 con Millonarios frete a Santa Fe en la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay del primer semestre de 2025, encuentro en el que hizo el único gol azul y que se disputó el pasado 19 de junio en el estadio El Campín.