JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Colombianos en el exterior  / Imparable goleador colombiano volvió a anotar y superó a Cristiano Ronaldo

Imparable goleador colombiano volvió a anotar y superó a Cristiano Ronaldo

Se trata de un artillero implacable si se tiene en cuenta que tuvo su octavo partido consecutivo mandando el balón al fondo de la red, con lo cual rebasó al popular ‘CR7’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo, superado en goles en Arabia por Julián Quiñones.jpg
Cristiano Ronaldo fue superado en Arabia por Julián Quiñones.
Foto: Al Nassr.

