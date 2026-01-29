Imparable goleador colombiano volvió a anotar y superó a Cristiano Ronaldo

El nariñense Julián Quiñones, oriundo de Magüí Payán y nacionalizado mexicano, fue una de las figuras del club Al-Qadsiah en la fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita, pues su equipo empató 2-2 en condición de local con Al-Hilal, líder de la competición, con una anotación suya.

El atacante de 28 años de edad mandó sacudió el arco rival en el minuto 76 gracias a una potente definición de cabeza luego de la ejecución de un tiro de esquina.

هدف! ⚽️

كينونيس يسجل الهدف الثاني لفريق القادسية في مرمى فريق الهلال 🔴



⁧#القادسية_الهلال⁩ | ⁧#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/tfrSui74Dn — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 29, 2026

De esta manera, el ariete se afianzó como uno de los más efectivos del certamen, incluso por encima del portugués Cristano Ronaldo, capitán del Al Nassr y quien fue desbancado del primer lugar de la tabla de goleadores.



Julián Quiñones volvió a hacer gol y pasó a Cristiano Ronaldo

El nariñense llegó a 11 tantos en sus últimas 8 presentaciones y completó a 17 anotaciones en lo que va de la Liga de Arabia, uno más que el popular ‘CR7’.

Sin embargo, Quiñones, que espera ser tenido en cuenta por la Selección México para ir al Mundial 2026, no es líder de la clasificación de artilleros, ya que esta es encabezada por Ivan Toney, inglés de Al-Alhi, con 18 gritos.



Con este resultado, el equipo de Quiñones quedó transitoriamente en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 40 puntos, a 6 unidades de Al-Hilal, que lidera en solitario.

Publicidad

Entre tanto, Al Nassr tendrá acción con Ronaldo en sus filas, el viernes 30 de enero, día en el que se completará la jornada y cuando el popular ‘Bicho’ podrá remontar en el escalafón de anotadores en duelo de visitante contra Al-Kholood, elenco de la parte baja de la tabla.

A su vez, Quiñones volverá al ruedo con su escuadra el lunes 2 de febrero frente a Al-Khaleej por la fecha 20 del certamen.

Publicidad

Acá, el resumen del partido: