Estadio de Colombia llevará nombre de Jorge Carrascal; hubo anuncio oficial

Jorge Carrascal tendrá el honor de que su nombre se utilice para denominar un estadio de fútbol en Colombia, algo que suele pasar con estrellas del deporte con edad avanzada, afuera de la actividad profesional o como homenaje póstumo.

Sin embargo, a sus 27 años, el mediocampista bolivarense de Flamengo y la Selección Colombia logró ser inmortalizado en un escenario que todavía no ha sido inaugurado.

La distinción obedece a los éxitos del mediocampista en el exterior, como la Copa Liberadores de 2025, el título de la Liga de Brasil en el mismo año y el segundo lugar en la Copa Intercontinental.

Así lo confirmó Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, de donde es oriundo el jugador, en un acto de congratulación al futbolista por su brillante carrera.



“Te convertiste en un orgullo para nuestro departamento y no podíamos dejar pasar este momento sin hacerte este reconocimiento”, le manifestó el mandatario.



Estadio de Colombia llevará el nombre de Jorge Carrascal

En medio del acto dedicado al creativo, el gobernnte dijo que en su administración se están construyendo nuevos estadios de fútbol en territorio bolivarense y que uno de ellos se denominará 'Jorge Carrascal'.

“Queremos que ese escenario sea un símbolo para miles de niños y jóvenes que sueñan con salir adelante a través del deporte, así como tú lo hiciste”, señaló Arana.

Y agregó: “Jorge Carrascal representa lo mejor de nuestra tierra: talento, disciplina, carácter y amor por lo nuestro. Hoy Bolívar te dice gracias y te rinde este reconocimiento con el corazón”.

Aquel muchacho que iba a todos los estadios para apoyar al @RealCartagena mientras soñaba con ser futbolista ya es campeón de América.



Bolívar reconoce y exalta los logros de Jorge Carrascal, porque es un ejemplo para la juventud del departamento 🇱🇹



Con disciplina y constancia… pic.twitter.com/4z4vYS4bJN — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) January 7, 2026

La presencia de Carrascal en Cartagena, su cuidad natal, fue aprovechada para el acto, ya que el volante pasó su periodo de vacaciones en esa capital, donde recordó sus tiempos de hincha del Real Cartagena utilizando la camiseta del elenco amarillo y besando su escudo.

Ahora, el objetivo del mediocampista será mantener el alto nivel en su club para ser tenido en cuenta por el argentino Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, para la convocatoria del Mundial de 2026.