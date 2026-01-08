Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Estadio de Colombia llevará nombre de Jorge Carrascal; hubo anuncio oficial

Estadio de Colombia llevará nombre de Jorge Carrascal; hubo anuncio oficial

El volante cartagenero, que se destaca como una de las figuras del Flamengo de Brasil, será exaltado gracias a sus logros en el fútbol internacional.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal tendrá estadio con su nombre en Colombia.jpg
Jorge Carrascal tendrá estadio con su nombre.
Foto: Flamengo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad