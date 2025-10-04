James Rodríguez se contagió en México por banderazo de León; cánticos y bandera en mano

León inicia una nueva etapa este sábado en la Liga MX recibiendo al Toluca en la fecha 12 del campeonato mexicano, de la mano de su técnico Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, y con James Rodríguez como la figura del equipo.

Por eso, en la concentración del elenco ‘esmeralda’ se dio un banderazo de apoyo por parte de los hinchas, y el cucuteño sorprendió bajando, compartiendo con los hinchas, entonando los cánticos de la barra y hasta ondeando una bandera con los colores representativos del club de Guanajuato.

James Rodríguez fue el que se llevó las miradas en este encuentro de los hinchas del León en la noche de viernes, previo al duelo frente al Toluca que es el actual campeón de la Liga MX, y en un momento en el que buscan darle vuelta a la situación que viven, estando fuera de puestos de clasificación.



James Rodríguez se gana a la hinchada del León

En redes sociales se conocieron varios videos del colombiano contento, cercano a los fanáticos del cuadro de Guanajuato, en buen ambiente y eso ha generado comentarios positivos para él, en medio de rumores de su salida a final de año, en que no se mostraba comprometido más allá de las canchas con la institución y más críticas de algún sector de la prensa.



“No existe algo mejor en este mundo que ver a James Rodríguez sonreír con el escudo del León en su pecho”, se leyó en redes sociales por parte de un hincha de los ‘esmeralda’.

No existe algo mejor en este mundo que ver a James Rodríguez sonreír con el escudo del León en su pecho. 🦁



Te amo, James David.



pic.twitter.com/1T4c22EgLF — 𝙴𝚍𝚠𝚒𝚗 #PerdonameNacho (@LetEdwinCook) October 4, 2025

Publicidad

Además, el propio club publicó en sus redes sociales un video del ‘10’ integrado con sus seguidores y los del equipo: "Con nuestro capitán James al frente, recibimos esta noche el apoyo de “Los de Arriba”, todo mientras el cucuteño ondeaba la bandera con los colores representativas del León, el verde y blanco.

¡DALE LEÓN! 🇳🇬



Con nuestro capitán @jamesdrodriguez al frente, recibimos esta noche el apoyo de "Los de Arriba".#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/RrEj557SiX — Club León (@clubleonfc) October 4, 2025

Hay buen ambiente desde la llegada de 'Nacho' Ambriz, quien ocupó el lugar de Eduardo Berizzo y comenzará su nueva etapa como técnico del León, este sábado 4 de octubre contra el Toluca. Dicho encuentro frente al actual campeón de la Liga MX será desde las 8:00 p.m. (hora colombiana).

Publicidad

Actualmente el equipo en el que está James Rodríguez ocupa el puesto 12, con doce unidades en la tabla de posiciones, pero a una sola unidad de los lugares de clasificación a las rondas finales de la Liga MX.