Partidos EN VIVO HOY 7 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 7 de febrero continúan las acciones en la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Además, hay buenos compromisos en las principales ligas de Europa, en Argentina y sigue la actividad en el Sudamericano femenino Sub-20.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 7 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Werder Bremen femenino vs. Wolfsburg femenino
|6:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Leicester Femenino vs. Manchester United Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Manchester United vs. Tottenham
|7:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Derby County vs. Ipswich Town
|7:31 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Rayo Vallecano vs. Real Oviedo
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|Freiburg vs. Werder Bremen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC San Pauli vs. Stuttgart
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Heidenheim vs. Hamburguer SV
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Mainz 05 vs. Augsburg
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. Mainz 05
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Fulham vs. Everton
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Burnley vs. West Ham
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Bournemouth vs. Aston Villa
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Arsenal vs. Sunderland
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Wolverhampton vs. Chelsea
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Coventry City vs. Oxford United
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|FC Barcelona vs. Mallorca
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|NEC Nijmegen vs. Heracles
|10:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Lens vs. Rennes
|11:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Samsunspor vs. Trabzonspor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Genoa vs. Napoli
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Sevilla FC vs. Girona
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Borussia M´gladbach vs. Bayer Leverkusen
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Newcastle vs. Brentford
|12:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Stade Brestois vs. Lorient
|1:00 p.m. -Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Águilas Doradas vs. Cúcuta
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Fiorentina vs. Torino
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Real Sociedad vs. Elche
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Aldosivi vs. Rosario Central
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Nantes vs. Olympique Lyonnais
|3:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, TV5MONDE
|Bolivia vs. Brasil
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO
|Racing Avellaneda vs. Argentinos Juniors
|4:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Ecuador vs. Argentina
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO
|Deportes Tolima vs. Llaneros
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|River Plate vs. Tigre
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Fortaleza vs. Santa Fe
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Barcelona SC vs. Inter Miami CF
|7:00 p.m. - Amistoso - OneFootball PPV
|FC Barcelona Legends vs. Real Madrid Legends
|7:00 p.m. - Amistoso Leyendas - FC Barcelona PPV YouTube
|Belgrano vs. Banfield
|8:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Newell´s Old Boys vs. Defensa y Justicia
|8:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Junior vs. Boyacá Chicó
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win