América de Cali logró su objetivo. A pesar de que sufrió más de la cuenta, ya que Internacional de Bogotá le hizo la vida imposible con buen fútbol, se las ingenió para imponerse en la serie. Este martes 17 de noviembre, empató 1-1, en el estadio Pascual Guerrero, y dicho resultado le bastó para ganar por 3-2 en el marcador global y clasificar a la final.

Cabe recordar que en el partido de ida, disputado en la capital colombiana, los 'escarlatas' lograron la victoria y de paso remontaron dicho compromiso, con goles de Marlon Torres y Edson Tortolero. Había marcado primero Fabricio Sanguinetti para los bogotanos.

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Y este martes, y tras conocerse el batacazo de la jornada con Once Caldas eliminando por penaltis a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, todas las miradas se posaron sobre el América de Cali, que debía hacer respetar la ventaja conocida.

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Pero Internacional de Bogotá sorprendió con un golazo de Johan Caballero, al minuto 53, que silenció el Pascual Guerrero por unos instantes y preocupó al cuerpo técnico liderado por David González. Al 44', los 'escarlatas' fallaron un penalti en los pies de Yeison Guzmán.



Y cuando todo parecía que se definiría en penaltis, al minuto 87, y con el empuje de su hinchada, se dio un gran centro de Luis Quiñones, que llegó al centro del área, donde apareció Marcos Mina, quien de cabeza desvió la trayectoria y puso el 1-1 final, para mandar al América de Cali a la final de la Copa BetPlay 2026-II.

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