Once Caldas 'dio el golpe' en el estadio Atanasio Girardot. Este martes 17 de noviembre, empató 2-2 con Atlético Nacional, que significó el 3-3 en el marcador global, y se impuso por 3-4 en penaltis, avanzando a la final de la Copa BetPlay 2026. Allí, una de las figuras fue el guardameta, Joan Parra, atajando un par de cobros desde el punto blanco y el otro fue el director técnico, Carlos 'Panelo' Valencia, quien logró darle vuelta a la situación, mover el equipo y firmar una histórica clasificación, luego de que iba perdiendo por 2-0 en el primer tiempo.

¿Cuál fue la clave para hacerle daño a Nacional?

"Ellos nos quisieron sorprender, usando los pasajes internos. Tuvimos un lapsus, donde fueron más errores nuestros, con malas salidas y todo. Enfrentamos a un rival de nivel y se sabía que íbamos a vivir eso en el primer tiempo. Cambiamos unas formas y unos lineamientos, entonces al ver que eso no estaba dando resultado, volvimos a lo que se hacía. Esto me acuerda a los partidos internacionales, donde enfrentábamos a rivales de más poder económico, y Once Caldas se comportó como un verdadero campeón de América".

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¿De qué manera planificó este encuentro?

"Desde el sábado, miramos la parte física, médica y científica de los jugadores. Todo se evaluó, miró y tomamos una sabia decisión. En el primer tiempo, se vio un equipo ofensivo y quizá no fue el mejor posicionamiento de la mayoría de jugadores. Sin embargo, cuando estamos estructurados, compensados y ordenados, aparecen las interacciones y se ve una mejor funcionalidad. Los futbolistas asimilaron lo del primer tiempo para, en la parte complementaria, mejorar, convencernos y entender que tenemos un grupo maravilloso".

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¿Qué sensación le genera estar en una final?

"Gratitud con la institución. Yo estaba preparado, pero lo más importante es la respuesta de los jugadores, donde ellos se han comprometido y han expresado de buena manera esa idea que tenemos. El equipo no tiene techo, ya que podemos seguir corrigiendo, construyendo y mejorando. Queremos devolver con resultados, todo lo que nos ha brindado esta institución".



Nacional vs. Once Caldas - Copa BetPlay. COLPRENSA.

Declaraciones de Joan Parra

¿Cómo estudió a los cobradores para los penaltis?

"Tenemos un staff de analistas y ellos ven todo. Ahora, no solo se mira si vamos a penaltis, sino lo que pasa en cancha. Esto es de todos. Esperamos poder conseguir este título que venimos soñando. Fue un partido complicado. Había que ir por el empate o que nos goleen. Esto es para la hinchada para que lo disfrute e iremos por el título".

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¿Siente que fue la figura del partido?

"Le dimos un repaso a lo analizado, mirando los cobradores y así aplicarlo en el arco. Antes de los partidos, no solo miramos los penaltis, sino cómo ataca cada jugador. El equipo se está portando de la mejor manera. Esto lo habíamos soñado y esperamos lograr el título en la final".

¿Cómo está viviendo todo esto?

"Lo había soñado desde que llegué. En estas instancias es donde el equipo me necesita y espero seguirlo haciendo. Esto es un sueño de la hinchada, que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas. Son muchos años donde el equipo no había llegado a una final. Se armó un equipo para ser campeones. No hemos ganado nada, pero vamos por la Liga y también la Copa".