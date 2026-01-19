Malestar en Junior por fichaje fallido de James Rodríguez; “le ofrecimos esta vida y la otra”

En medio de la incógnita que hay para conocer el nuevo equipo de James Rodríguez para este 2026, pensando en tener minutos para llegar con rodaje al Mundial 2026 con la Selección Colombia, el nombre del mediocampista cucuteño volvió a ser noticia en el fútbol de nuestro país, porque recordaron su llegada fallida al Junior de Barranquilla, a pesar de negociaciones cercanas que se dieron en el pasado.

El encargado de dar los detalles fue el máximo accionista del equipo 'tiburón', Fuad Char, a quien le preguntaron si no se animaría nuevamente a intentar contratar al '10', pero su respuesta fue contundente y negativa.



En Junior no piensan en James Rodríguez

En 'Win Sports' hablaron con el mandamás del club barranquillero y su respuesta fue firme, "no, no, no", dijo Fuad Char, quien luego explicó los motivos y dio algunas luces de qué fue lo que le disgustó de las negociaciones con el capitán de la Selección Colombia.

"Porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín, porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra", contó de entrada el máximo accionista del Junior de Barranquilla, quien cerró mencionando que "allá cuando llego, me tenía otro representante nuevo, y me dijo que no se podía".

Para terminar, Fuad Char reiteró que para él, sus familiares y los involucrados en el club 'tiburón', "ese es un capítulo para el olvido", más allá de lo atractivo que puede ser un hombre de esas calidades para el fútbol colombiano, pero que por sus costos el elenco rojiblanco es de los pocos que puede acceder.



James Rodríguez y su fallido fichaje por el Junior de Barranquilla - Foto: AFP

Lo cierto es que con estas declaraciones, James Rodríguez no es opción para el Junior de Barranquilla, y para el 2026 está siendo vinculado con el Austin FC, de la MLS, ya que no renovó con el León de México y por el momento está entrenando en solitario, a la espera de resolver su futuro, a pesar de que la mayoría de ligas ya están en marcha. Por eso, la opción de ir al campeonato norteamericano es la más viable en el momento, pero no ha pasado de un rumor de prensa.

A través de sus redes sociales, el cucuteño ha mostrado que está cuidando su físico, entrenando su remate de pelota quieta y mucho más, pensando en conseguir club, iniciar pretemporada y consolidarse para llegar con ritmo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el que será su último certamen orbital de la FIFA con la Selección Colombia.