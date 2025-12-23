Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dos jugadores de Selección Colombia, entre los 100 mejores del mundo; "¿se avecina un gran fichaje?"

Dos jugadores de Selección Colombia, entre los 100 mejores del mundo; "¿se avecina un gran fichaje?"

La revista inglesa, 'Four Four Two', dio a conocer la lista de futbolistas que considera que fueron los mejores del 2025 y aparecen dos de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos y Jhon Arias celebran un gol con la Selección Colombia en Copa América
Luis Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos y Jhon Arias celebran un gol con la Selección Colombia en Copa América
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad