Dos jugadores de Selección Colombia, entre los 100 mejores del mundo; "¿se avecina un gran fichaje?"

La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026, tras terminar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas, siendo solo superada por Argentina y Ecuador. Ahora, el objetivo es ganar la cita orbital, que tiene a Estados Unidos, México y Canadá como sedes. Allí, los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de Jamaica, República del Congo y Nueva Caledonia.

La ilusión de hacer historia está intacta, gracias al alto rendimiento de varios de los jugadores, tanto a nivel de clubes como cuando se ponen la 'tricolor'. No es casualidad que la revista inglesa, 'Four Four Two', haya incluido a dos futbolistas del combinado patrio en la lista de los 100 mejores del mundo en 2025. Daniel Muñoz aparece en el puesto 81, mientras que Luis Díaz está en la posición 39, superando a grandes figuras.

"Tras una década en la que Crystal Palace dependió exclusivamente de tres laterales derechos (Joel Ward, Nathaniel Clyne y Aaron Wan-Bissaka), fichó a una potencial superestrella para el puesto. Daniel Muñoz se ha convertido en uno de los jugadores más peligrosos de la Premier League con sus pases potentes y disposición de darlo todo", indicaron de entrada sobre el nacido en Amalfi, Antioquia, de 29 años de edad.

Pero no fue lo único que dijeron y resaltaron su capacidad de "llegar al área, siendo un jugador muy activo y que personifica los ideales de su director técnico, Oliver Glasner, para que este Palace tenga un rendimiento superior al que le corresponde". Recordemos que ya sabe lo que es coronarse campeón con esta institución, tras ganar la FA Cup, contra Manchester City, y la Community Shield, frente a Liverpool.



Por último, aprovecharon la oportunidad para sentenciar con esta frase "¿Se avecina un gran fichaje?"; haciendo referencia a que Daniel Muñoz ha sonado para el FC Barcelona. Respecto a Luis Díaz, empezaron diciendo que fue "de los pocos que ganó la Premier League con Liverpool e inmediatamente abandonó el club, y ahora apunta a una medalla de ganador de la liga en un tercer país diferente".

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia y Crystal Palace, se recupera de una cirugía AFP

"Todo indica que así será, mientras juega su primera temporada en la Bundesliga con Bayern Munich. Díaz fue, en definitiva, un fichaje exitoso para Liverpool. Llegó procedente del Porto en 2021 y demostró rápidamente lo que Jürgen Klopp había visto en él, adquiriendo cada vez mayor importancia. A medida que disputaba más partidos, marcaba más goles y su impacto se hizo cada vez más tangible", añadieron.

Además, dejaron claro que el referente en ataque de la Selección Colombia "está en su mejor momento en el Bayern, acumulando goles y asistencias en su primera temporada. También presume de un impresionante récord goleador con la 'tricolor': 100 partidos y 35 goles no sería un objetivo descabellado, con muchos años de éxito por delante". Esto cobra relevancia, cuando se observa que Lionel Messi ocupó la plaza 50.

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, estarán presentes en el Mundial 2026 AFP

¿Quiénes fueron los mejores jugadores del mundo en 2025?

1. Lamine Yamal.

2. Erling Haaland.

3. Harry Kane.

4. Ousmane Dembele.

5. Kylian Mbappé.

6. Raphinha.

7. Pedri.

8. Khvicha Kvaratskhelia.

9. Nuno Mendes.

10. Bukayo Saka.

11. Achraf Hakimi.

12. Jude Bellingham.

13. William Saliba.

14. Gianluigi Donnarumma.

15. Gabriel.

16. Declan Rice.

17. Mohamed Salah.

18. Jamal Musiala.

19. Joao Neves.

20. Julián Álvarez.