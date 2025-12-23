Luis Díaz y su nueva faceta en vísperas de Navidad; hizo de actor en video de Bayern Múnich

La primera parte de la temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich ha sido todo un sueño. El colombiano ha enamorado a sus hinchas a base de trabajo, jugadas mágicas, goles y asistencias, que lo han puesto hasta ahora entre los mejores fichajes de la temporada en el fútbol europeo. Para rematar, ahora mostró una nueva faceta en su periplo por Alemania.

En concreto, el guajiro apareció en el video del 'gigante de Baviera' para celebrar la Navidad. En él dejó ver todos sus dotes como actor, compartiendo escena con el volante Tom Bischof, en medio de una secuencia en la que Díaz le mostraba unos objetos a su compañero y luego ambos pegaban un adorno navideño a la pared. La presentación del 'cafetero fue tan solo por unos segundos, ya que, para el video, el Bayern utilizó a varios futbolistas de su plantilla tanto masculina como femenina, y algunos actores externos, para ir preparando la celebración de 'noche buena'.



Vea el video especial de Navidad del Bayern Múnich (Luis Díaz aparece entre el 0:26 y el 0:50)

Das FC Bayern Weihnachtsvideo 2025! 🎄🎅🎁 pic.twitter.com/G5wuR73MdA — FC Bayern München (@FCBayern) December 23, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Ya en el plano deportivo, 'Lucho' volverá a la acción con el cuadro 'bávaro' el próximo 11 de enero frente al Wolfsburgo, en el estadio Allianz Arena, por la jornada 16 de la Bundesliga.