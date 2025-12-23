Ganó la Copa Libertadores con Nacional y a los 37 sigue vigente; "gozo el fútbol de barrio"

El próximo 23 de enero, Jonathan Copete celebrará 38 años de vida, de los cuales, cerca de 20 se los ha dedicado al fútbol competitivo, puesto que pese a que en el 2023 bajó el telón de sus competencias en el alto rendimiento, con el Regatas de Brasil, en la actualidad, cuenta con un físico y los deseos primarios que mantuvo en la élite.

Copete abrió el marcador en la tanda de penaltis, donde se erigió en figura el arquero de Ciudad Modelo, Jeison Arboleda, quien también tiene experiencia como futbolista profesional, al igual que otros integrantes del equipo: Yulián Golúz, Breidy Golúz, José Eduardo Andrade, José Ortiz, Didimo Aponzá, Felipe Carabalí y José Arley Grijalba.

“Muy emocionado de celebrar este título con un grupo de amigos, del barrio, porque el fútbol es una pasión, y por fortuna podemos estar activos, con el mismo entusiasmo que cuando iniciamos. Gracias al equipo por darlo todo durante este campeonato. Y también reconocemos a un digo rival como Yumbo, con jugadores que pintan bien”, comentó Copete.

Copete, el jugador más laureado de los protagonistas en el campo del estadio de Jamundí (campeón de la Liga colombiana y de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, campeón de la Liga colombiana con Santa Fe, campeón del campeonato argentino con Vélez Sarsfield, y en Venezuela con el Zamora), se mostró emocionado por el título del campeonato aficionado, en el que compitieron 44 equipos, 1.320 jugadores y se jugaron 118 partidos.



Ciudad Modelo, por ser el campeón de la Zona del Valle del Cauca, representará al departamento en los dos triangulares finales nacional de la Copa 2025, en Villa María (Caldas), y enfrentará a los ganadores del zonal de Bogotá, Atlántico, Antioquia y Caldas, que tendrá dos representantes, por ser el anfitrión.

Jonathan Copete, exfutbolista y campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional, ganó la Copa Trinche Cortesía

El reciente campeón por el Valle del Cauca de la Copa Trinche 2025, ya había sido finalista en la edición de 2023, y el de este domingo fue su primer título de la copa de barrio más grande de Colombia. “Ahora esperamos levantar el trofeo nacional”, comentó el presidente del club Ciudad Modelo, Miguel Ángel Lozano, al tiempo que recordó al formador de esa cultura deportiva en el barrio caleño, el fallecido Ferney Rodríguez, quien promovió las carreras deportivas de los hermanos Andrade, Fainer Torijano, Julián Barragán, entre otros exponentes del popular sector caleño.

Por su parte, Copete indicó que en días próximos se desplazará a Brasil, donde tiene actividades económicas, puesto que además de Regatas, en tierras brasileñas también jugó con Santos, Avaí y Bahía.