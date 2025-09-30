Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos la pasó terrible en Champions con Benfica; su autogol le dio la victoria 1-0 al Chelsea

Richard Ríos la pasó terrible en Champions con Benfica; su autogol le dio la victoria 1-0 al Chelsea

Benfica cayó en su visita al Chelsea en Stamford Bridge con un gol en propia puerta del colombiano Richard Ríos, quien no tuvo su mejor partido y tuvo fuertes cruces con jugadores 'blues'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Richard Ríos en Chelsea vs. Benfica.
afp.

