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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuántos goles lleva Carlos Bacca y a cuántos está de Dayro Moreno y Falcao García?

¿Cuántos goles lleva Carlos Bacca y a cuántos está de Dayro Moreno y Falcao García?

Este sábado, Junior venció 3-0 a Águilas Doradas en Medellín, sin embargo, la noticia fue por cuenta de Carlos Bacca, quien anotó e igualó los 346 goles Víctor Hugo Aristizábal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Carlos Bacca celebrando su gol contra Águilas Doradas.
Carlos Bacca celebrando su gol contra Águilas Doradas.
Junior.

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