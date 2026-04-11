¿Cuántos goles lleva Carlos Bacca y a cuántos está de Dayro Moreno y Falcao García?

Junior de Barranquilla sorprendió en su visita a Águilas Doradas, le pasó por encima y se quedó con la victoria por marcador de 3-0, en partido válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. Si bien los tres puntos son importantes, la otra noticia tiene que ver con Carlos Bacca, quien volvió a marcar gol y no le pierde la pista a Falcao García y Dayro Moreno, en el registro de máximos goleadores históricos de Colombia.

Los 'curramberos' abrieron la cuenta a los dos minutos. Jhon Navia robó una pelota en el medio campo y filtró un pase en largo para Bryan Castrillón que ingresó al área, se acomodó y remató con pierna derecha, bien ajustado al palo del arco de los antioqueños.

Sobre el final de la primera parte, al 45', Castrillón desbordó por izquierda y le dejó servida la pelota a Bacca que solo tuvo que empujar la pelota para marcar su gol 133 con la camiseta rojiblanca. El delantero de 39 años no anotaba desde el 16 de mayo de 2025, en la victoria 2-1 de Junior sobre Fortaleza.

Bacca, quien fue titular en medio de una nómina suplente de los barranquilleros, por el compromiso entre semana con Palmeiras por Copa Libertadores, fue sustituido al 58' por Guillermo Paiva.



El tercer tanto de Junior fue obra de Luis Muriel, al 88', tras un pase por izquierda de Edwin Herrera. Con esta victoria, los dirigidos por Alfredo Arias se ubican en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 28 puntos, producto de nueve triunfos, un empate y seis derrotas.

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Con este tanto, Bacca llegó a los 346 goles en su carrera, igualando la cifra de Víctor Hugo Aristizábal y poniéndose en la tercera plaza de los máximos goleadores históricos colombianos, detrás de Falcao García con 356 y Dayro Moreno con 385.

Máximos goleadores históricos colombianos

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Dayro Moreno - 385

Falcao García - 356

Carlos Bacca - 346

Víctor Aristizábal - 346

Los goles de Carlos Bacca

Barranquilla - 26

Minervén - 13

Junior - 133

Brujas - 31

Sevilla - 49

Milan - 34

Villarreal - 43

Granada - 1

Selección Colombia - 16