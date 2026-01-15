Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jefté Betancor, autor del gol que eliminó al Madrid: “Hace 9 años quise dejar el fútbol”

Jefté Betancor, autor del gol que eliminó al Madrid: “Hace 9 años quise dejar el fútbol”

La figura del Albacete en la victoria 3-2 sobre Real Madrid fue Jefté Betancor, volante que lleva en su espalda la camiseta número 10 y que se fue de doblete en la Copa del Rey.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Jefté Betancor, figura del Albacete.
Jefté Betancor, figura del Albacete.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad