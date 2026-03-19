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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué no jugará Daniel Muñoz en AEK Larnaca vs. Crystal Palace por la Conference League?

¿Por qué no jugará Daniel Muñoz en AEK Larnaca vs. Crystal Palace por la Conference League?

Daniel Muñoz retomó a la convocatoria de las 'águilas' tras superar una lesión en el hombro; no obstante, desde su club revelaron novedades para el juego de Conference League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Daniel Muñoz volvió a ser convocado por Crystal Palace tras superar una lesión en el hombro.
Daniel Muñoz volvió a ser convocado por Crystal Palace tras superar una lesión en el hombro.
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