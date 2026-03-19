Crystal Palace visita este jueves 19 de marzo al AEK Larnaca por la vuelta de los octavos de final de la Conference League. En las 'águilas' militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, pero para el compromiso que se efectuará en tierras chipriotas, a partir de las 12:45 de la tarde, hora de nuestro país, ambos deberán esperar.

Hay que indicar que el partido de ida por el certamen de la UEFA quedó 0-0, por lo que cualquier cosa puede suceder entre los 'yellow-greens' y los 'eagles', en busca de ese paso a los cuartos de final.

¿Por qué no jugará Daniel Muñoz en AEK Larnaca vs. Crystal Palace por la Conference League?

Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en Crystal Palace. X de @CPFC

Así las cosas, Oliver Glasner, director técnico del club del sur de Londres, reveló el onceno inicialista para medirse al AEK Larnaca en el césped de juego del ΑΕΚ Arena, mismo en el que se aprecia que Muñoz - quien volvió a una convocatoria del club tras superar una lesión en el hombro -, será suplente. De igual manera, Lerma Solís deberá esperar su oportunidad en el banco de alternativas de las 'águilas'.



Si bien Glasner había dicho en la conferencia de prensa, previo a este juego por el certamen de la UEFA, que el lateral antioqueño estaba en condiciones de jugar, el timonel austriaco decidió que el exAtlético Nacional iniciase el duelo desde el banquillo.

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Así formará el Crystal Palace: Benítez, Richards, Lacroix, Canvot, Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Guessand, Strand Larsen.

Suplentes: Matthews, Izquierdo (GK), Clyne, Riad, Sosa, Muñoz, Lerma, Cardines, Hughes, Devenny, Pino, Mateta.

Your Palace XI in Larnaca 🔋 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 19, 2026

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La titular del AEK Larnaca: Alomerovic; Godswill, Milicevic, Saborit, García, Ioannou, Pons, Ledes, Rohden, Bajic, Ivanovic.

Suplentes: Paraskevas (Porto), Demetriou (Porto), Rubio, Gurfinkel, Kyriakou, Roberge, Cabrera, Mudrazija, Loukaidis, González.



¿Dónde ver EN VIVO este partido por TV?

Se podrá ver EN VIVO HOY por la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium, a partir de las 12:45 de la tarde (hora de Colombia).