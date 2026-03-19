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Gol Caracol  / "Boicotearemos a Estados Unidos, pero no el Mundial 2026"; duras palabras desde Irán

"Boicotearemos a Estados Unidos, pero no el Mundial 2026"; duras palabras desde Irán

La Federación de Irán de Fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos,

Por: AFP
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Selección Irán
Selección Irán - Foto:
AFP

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