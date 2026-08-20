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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué no jugó Marino Hinestroza en Olimpia vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

¿Por qué no jugó Marino Hinestroza en Olimpia vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

El 'gigante de la colina ' visitó este jueves al cuadro paraguayo por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¡Acá le contamos el motivo de la ausencia de Marino Hinestroza!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama.
Getty Images

Vasco da Gama visitó este jueves 20 de agosto a Olimpia, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el 'gigante de la colina' hay varios jugadores colombianos, entre ellos Marino Hinestroza. Pero el extremo volvió a quedarse por fuera del once titular en la escuadra que dirige Pedro Emanuel.

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Hay que precisar que la serie entre paraguayos y brasileños está empatada a dos goles, por lo que el duelo en el mítico Defensores del Chaco será a todo o nada; el objetivo en común es seguir en la otra 'mitad de la gloria'.

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¿Por qué no jugó Marino Hinestroza en Olimpia vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama
Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama
Fotografía de: AFP

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Hay que partir con que el extremo vallecaucano no será de la partida en dicho compromiso por decisión técnica, iniciará la contienda en el banco de suplentes. Pedro Emanuel, DT del Vasco da Gama, decidió apostar por sus jugadores habituales en ataque, que incluye al 'cafetero' Carlos Andrés Gómez. Además, el otro colombiano en cancha será el defensor central Carlos Cuesta.

Cabe indicar que el ganador de la serie entre Vasco da Gama y Olimpia, que se define este jueves, tendrá que verse las caras en cuartos de final con el mejor entre Santa Fe y River Plate, que empataron el miércoles 0-0 en el estadio El Campín, de Bogotá.

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Este es el onceno titular de Vasco da Gama para enfrentar al cuadro paraguayo: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Ramon Rique, Adson, David, Carlos Andrés Gómez.

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Marino Hinestroza no ha logrado 'despegar' en el fútbol brasileño

"Marino fue un fichaje importante para el club este año, pero la realidad en Brasil es muy diferente a la de su país de origen. Necesita volver a creer en sí mismo. Necesita darle al equipo lo que necesita para tener más oportunidades. Es tan simple como eso. El fútbol es muy simple; a veces somos nosotros los que queremos complicarlo. Tiene que correr más que los demás, tiene que trabajar más que los demás, tiene que jugar mejor que los demás para demostrar que es mejor que los demás; es simple. Cuando eso suceda, probablemente jugará más a menudo. Hasta que eso ocurra, tiene que encontrar su propio camino, con nuestra ayuda. No tiene sentido complicar más las cosas", expresó el estratega del Vasco da Gama hace unos días atrás.

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