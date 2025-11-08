Yerry Mina y el candente duelo con Álvaro Morata; "es fuerte, pero yo juego dando todo"

El Como 1907, que tiene como una de sus figuras a Álvaro Morata, no pudo pasar del empate sin goles contra el Cagliari, escuadra que tuvo como titular a Yerry Mina. El delantero español y el defensor central colombiano protagonizaron una jugada que hizo 'sacar de quicio' al primero; y la misma se hizo viral en las redes sociales.

Finalizado el encuentro de la undécima jornada de la Serie A, al oriundo de Guachené le consultaron por el candente duelo que tuvo con exReal Madrid. Y es que en una devolución de balón para el golero del Cagliari, Mina González se paró 'firme' en el fondo, ante la intención de Morata, de quedarse con el balón.

Posteriormente, el 'ibérico' terminó chocando a Yerry, quien cayó al césped de juego y quejándose de dolor. A Morata le sacaron tarjeta amarilla y luego pidió el cambio; su DT en Como le hizo caso y lo sustituyó dos minutos después de esa jugada.

¿Qué dijo Yerry Mina sobre su candente duelo con Álvaro Morata?

"¿Mi manera de jugar? Morata es un futbolista fuerte, me encanta jugar dando todo, poniendo dentro una gran intensidad, luego si hay falta o si hay contacto físico es parte del juego y pido disculpas", precisó el experimentado central en declaraciones que replica el medio 'Centotrentuno'.

Mina también generó su análisis del juego y tuvo palabras para Elia Caprile, arquero del Cagliari y quien elegido como la figura de la cancha.

"Estoy feliz por el equipo porque todos hicimos una gran partido. Estoy feliz por Caprile, MVP, y por su convocatoria a la selección nacional. Vamos adelante compactos y confiados, deseosos de trabajar cada vez mejor y preparar el próximo desafío", concluyó el colombiano.

Así se presentó el partido de la Serie A:

El Como sumó su segundo empate consecutivo tras el gran punto cosechado en el Diego Armando Maradona ante el Nápoles. En ese partido, falló Álvaro Morata desde los once metros portando el brazalete de capitán. Repitió como líder del equipo el internacional español y aunque no falló desde los once metros, gozó de la ocasión más clara del duelo en la segunda mitad.

En un saque de esquina, se quedó en el corazón del área con un balón que llegó muy rápido, tanto que no le dio tiempo de dirigir su disparo y Caprile, meta del Cagliari que recibió su primera llamada con la absoluta italiana, paró a bocajarro.

Antes, el Cagliari llegó a adelantarse en el marcador gracias a un gol en propia meta del español Álex Valle, que en un intento de evitar un centro lateral desvió la trayectoria hacia su puerta.

Lo intentó de todas las maneras el argentino Nico Paz, de nuevo muy perseguido. Sus mejores opciones fueron desde fuera del área, con su pierna diestra, la menos hábil.

El empate deja al Como con 18 puntos, virtualmente séptimo a la espera del resto de partidos. El Cagliari, por su parte, se queda décimo cuarto con 10 unidades, 4 de ventaja respecto al descenso que marca el Génova con 6.