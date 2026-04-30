Premio para Luis Díaz y su partidazo con Bayern Múnich frente a PSG; acá último reconocimiento

Este jueves, la Champions League reveló el equipo ideal de la semana luego de que se disputaron los juegos de ida de las semifinales y el colombiano Luis Díaz fue reconocido por su gran desempeño en PSG vs. Bayern Múnich. El colombiano aparece junto a otros jugadores del club 'bávaro' como Dayot Upamecano y Michael Olise.

Según la cuenta oficial, este once "es seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que cuenta con un observador experimentado que sigue cada partido y cuenta con el apoyo de la Unidad de Análisis de Partidos de la UEFA, con sede en Nyon (Suiza), a la hora de realizar sus selecciones".

David Raya, Arsenal

El portero español del Arsenal realizó paradas decisivas para frustrar los intentos de Julián Álvarez y Ademola Lookman, lo que garantizó que el equipo regresara a Londres con un empate.



Dayot Upamecano, Bayern München

Marcó de cabeza su primer gol en la Champions League, lo que dio un nuevo impulso al Bayern con el 5-3, y tuvo una gran actuación, como lo demuestra el hecho de que ganara las tres entradas que realizó en el Parc des Princes.



Marc Pubill, Atleti

El sólido trabajo defensivo del central del Atlético incluyó ganar cuatro de sus seis duelos por el balón en el suelo, además de un bloqueo en los últimos minutos que impidió el gol de Leandro Trossard.



Gabriel, Arsenal

El brasileño, un maestro en la defensa de situaciones de peligro, detuvo a Antoine Griezmann con un magnífico bloqueo, uno de los tres que realizó en el Metropolitano, además de siete despejes.



Michael Olise, Bayern München

Además de irrumpir por el centro para marcar el segundo gol del Bayern, el prometedor extremo demostró su fabulosa habilidad en el uno contra uno con el mayor número de regates de la semana: diez en total, ocho de ellos con éxito.



Vitinha, Paris

El mediapunta portugués mantuvo al Paris en movimiento con sus pases, haciendo gala de su habilidad para jugar entre líneas y dando tres pases clave.

João Neves, Paris

Marcó de cabeza el segundo gol del Paris y realizó algunas contribuciones defensivas importantes, bajando en ocasiones a la línea defensiva para marcar de forma individual a Jamal Musiala.



Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Frente al Bayern, el mejor regateador de Luis Enrique marcó otro emocionante gol tras una jugada individual y luego anotó el segundo, con lo que alcanzó la decena de goles por primera vez en una campaña de la Champions League.



Antoine Griezmann, Atleti

Ofreció al Metropolitano una actuación de las de siempre en su último partido en casa de la Champions League, encontrando espacios por todo el campo para organizar el juego y demostrando su peligro en el área con dos remates que se fueron por poco.



Ousmane Dembélé, Paris

La eficacia goleadora de Dembélé ha sido una de las claves del avance del Paris hasta las semifinales, y volvió a marcar con un disparo de gran precisión el quinto gol del equipo, tras haber transformado un penalti en la primera parte y haber dado la asistencia a João Neves.



Luis Díaz, Bayern München

El extremo colombiano del Bayern marcó un golazo y demostró su maestría con el balón con 11 internadas de diez metros o más, la cifra más alta de la semana.

