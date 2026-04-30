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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Premio para Luis Díaz y su partidazo con Bayern Múnich frente a PSG; acá último reconocimiento

Premio para Luis Díaz y su partidazo con Bayern Múnich frente a PSG; acá último reconocimiento

El colombiano Luis Díaz tuvo una gran actuación en el juego de ida entre PSG y Bayern Múnich en la Champions League y por eso recibió importante distinción. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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