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Gol Caracol  / ¿Mohamed Salah se podrá despedir de Liverpool jugando en cancha?; hay novedad sobre su lesión

¿Mohamed Salah se podrá despedir de Liverpool jugando en cancha?; hay novedad sobre su lesión

El egipcio Mohamed Salah se retiró del partido contra Crystal Palace el pasado fin de semana por una molestia física y generó nostalgia al tratarse de su última temporada como jugador 'red'.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Mohamed Salah marcó un golazo en partido entre Liverpool y Qarabag por Champions League
Mohamed Salah marcó un golazo en partido entre Liverpool y Qarabag por Champions League
Foto: AFP

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