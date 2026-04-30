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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, de las canchas de arena de Santa Marta al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Luis Javier Suárez, de las canchas de arena de Santa Marta al Mundial 2026 con la Selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez ha marcado 34 goles en su primera temporada con el Sporting de Lisboa y por eso le contamos cómo ha sido su camino hasta ponerse la camiseta de la 'tricolor'.

Por: AFP
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano.
Getty Images - IA.

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