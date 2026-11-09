Camilo Vargas, con Selección Colombia, se siente como en casa en Cali; “creyeron en mí"

La Selección Colombia se medirá cara a cara contra Chile el viernes 13 y martes 17 de noviembre y en la convocatoria para esta doble jornada volvió a aparecer el nombre de Camilo Vargas, quien fue el titular en el Mundial 2026, y quien este lunes habló en exclusiva con Gol Caracol y tocó varios temas de su pasado, su presente y mucho más.

De entrada, nuestra enviada especial Marcela Monsalve le consultó sobre su regreso a la capital vallecaucana, la que ya conoce porque tuvo un destacado paso por el Deportivo Cali, por lo que no dudó en destacar que se siente como en casa. "Sin duda fue una etapa en mi vida y en mi carrera muy muy bonita, muy importante. Fue una institución que creyó en mí, depositó la confianza para venir a desarrollarme como persona, como jugador y en la cual tuve una un paso muy muy lindo y muy gratificante por esta institución", destacó el guardameta bogotano.

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Por la misma línea, resaltó que Cali "sin duda, trae lindos recuerdos. Creo que es una ciudad muy futbolera, muy pasional. Es una ciudad donde se vive a la máxima intensidad el fútbol y sin duda que son muy muy lindos recuerdos volver a esta ciudad".

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Acá más declaraciones de Camilo Vargas con Gol Caracol:

*Un arquero ataja penales

"Creo que son los momentos del partido, creo que son tratar de leer, intuir. Hoy la tecnología te puede dar algunos parámetros que no son obviamente la totalidad, pero creo que bueno, es algo que durante los años de mi carrera he podido ayudar al equipo en los que he estado y bueno, eso es un poco lo que lo que ha sucedido. Pero, ¿cómo lo has trabajado, la clave?No, intuir, entender el momento. Creo que es un momento, de un juego mental muy importante entre el pateador y el portero. Y sin duda que el pateador tiene un poco la ventaja por la velocidad que puede pegar, entonces es de pronto intuir el momento que se que se vive".

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

*Opinión del golpe del arquero Owono a Jesús de Miguel

"No, es sin duda primero una situación muy lamentable para lo que se vivió en el fútbol. La verdad que técnicamente y basado en la estructura que te enseñan, el portero normalmente siempre va con un pie de protección, con en este caso la rodilla. Creo que en la mayoría de países, o bueno, tengo que hablar por mí, digamos que en las divisiones menores siempre te obligaban o te enseñaban a salir con una pierna de protección, tanto así que hoy la regla está cambiando; hoy ya te pueden pitar un penalti si sales con tu rodilla a una parte del cuerpo donde puedas violentar al compañero. Y justamente pasa una situación desafortunada donde pierde la vida un colega".

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*Los referentes de Camilo Vargas

"Bueno, en el mundo, Iker Casillas creo que marcó un hito, era un portero que competía en el máximo nivel y no tenía la talla suficiente que se habla para estar en el deporte de alto rendimiento. Sin duda creo que era uno de los que más... Creo que en la actualidad Neuer ha sido un arquero que ha marcado una época también con un nuevo estilo, con una nueva forma. Y para mí, en el fútbol colombiano, David siempre fue un referente para mí".

*Atlas, fundamental en su vida y carrera

"No, trabajo, la consistencia, el deseo propio de seguir construyendo una historia en el lugar donde yo esté. Creo que Guadalajara me abrió las puertas en mi vida y en mi profesión para poder desarrollar, es una institución donde he podido hacer historia y donde quiero seguir haciendo historia. Y creo que el cariño de la gente se manifestó".

Camilo Vargas, arquero colombiano del Atlas FC - Foto: Atlas Oficial

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*Los nuevos arqueros convocados

"Sí, ya hemos tenido la oportunidad de compartir con Aldair, con Devis. Son arqueros demasiado talentosos. Devis hoy en día compite en un equipo importante, en una liga importante; Aldair tuvo la oportunidad, creo que fue, si no mal, el torneo anterior o el año pasado, fue el arquero de la temporada, haciendo un torneo espectacular con el Bucaramanga, que marcaron historia siendo campeones. Entonces sí, le dio la oportunidad para ir a competir a otra liga. Entonces creo que eso es lo bonito, poder estar con compañeros que tengan la oportunidad de venir a competir, porque lo más importante es la selección".