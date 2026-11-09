Néstor Lorenzo niega pelea con jugador de Selección Colombia, pero reveló regaño en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo ya comenzó trabajos pensando en los partidos preparatorios frente a Chile, programados para el viernes 13 y martes 17 de noviembre, y en una charla exclusiva con Gol Caracol, el director técnico de la 'tricolor' decidió salir al paso de varios temas que surgieron por su convocatoria, en especial por la ausencia de algunos futbolistas, como en el caso de Jorge Carrascal, quien viene siendo figura constante con el Flamengo, de Brasil.

De entrada, el timonel argentino dejó claro que "Jorge es un un chico del proceso, tuvo la Copa América, estuvo en el Mundial, estuvo desde el inicio hasta el final. Estamos viendo jugadores, estamos probando, sabemos que él está pasando un buen momento y la Selección está abierta para todos".

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Seguido a eso, negó cualquier conflicto con el habilidoso jugador cartagenero, como se dijo en algunos medios en los recientes días. "Así que no pasó nada, es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada de eso", dejó claro Néstor Lorenzo sobre esos rumores.

Jorge Carrascal, colombiano de Flamengo. Getty Images.

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Eso sí, el DT de la Selección Colombia confesó el llamado de atención que sí hubo para varios futbolistas estando en el Mundial 2026. "Lo único que pasó después de Ghana fue un llamado de atención a futbolistas que no habían jugado la noche anterior, en la mañana ya en Vancouver, porque no querían atender a la prensa porque no habían jugado, no querían atender, y los que habían jugado estaban recuperándose porque habíamos llegado al hotel a las 2 de la mañana, nada más, eso es muy simple", cerró diciendo el argentino en charla exclusiva con Gol Caracol.



En la misma entrevista con nuestra enviada especial Marcela Monsalve, desde Cali, se refirió a los llamados de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, que no cayó bien en el técnico Lucas González, quien se quejó en rueda de prensa. Ante eso, el DT de la Selección Colombia le respondió de forma clara y contundente. "Si quieren, me pueden llamar y lo podemos hablar, en vez de decirle a la prensa. Para un club debería ser un orgullo tener jugadores en la selección. Cuando llamo a jugadores de la liga local, dicen que no miro la liga. El calendario de la fecha FIFA del torneo local no lo armo yo. Me gustaría que me lo pregunten, no me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan", puntualizó.