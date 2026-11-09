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Gol Caracol  / Más Deportes  / Ilsa Córdoba, primer oro de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Ilsa Córdoba, primer oro de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Este lunes, Ilsa Córdoba dominó el lanzamiento de jabalina con una marca de 57.62 metros y se convirtió en el primer metal dorado de Colombia en esta edición de la competencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Ilsa Córdoba, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Ilsa Córdoba, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
COC.

Con un registro de 57.62 metros, la atleta colombiana Ilsa Mayerlin Córdoba se adjudicó el título olímpico de la juventud en el lanzamiento de jabalina, este lunes 9 de noviembre, durante las competencias de atletismo de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollan en el Estadio Iba Mar Diop.

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Nuestra representante comenzó su participación con un registro de 52.11 metros, mismo que la colocaba parcialmente como líder de la prueba a falta de cinco lanzamientos más. Pese a la situación, Ilsa no tuvo lanzamientos válidos en su segundo y tercer intento, pero contaba con tres oportunidades más para mejorar su registro.

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Precisamente, en su cuarto lanzamiento, Córdoba marcó la diferencia, pues alcanzó los 57.62 metros, que representó su mejor marca de la temporada junto con el liderato parcial de la prueba y el récord nacional sub-18. En el quinto lanzamiento, la colombiana no fue válido, siendo el registro de 54.13 metros el alcanzado en su último intento.

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De esta forma, con su marca de 57.62 metros, Ilsa subió a lo más alto del podio que ocupó la uzbeka Parizoda Talabova, en el segundo lugar, con 54.68 metros y Eliza Ligere (Letonia) en el tercero con 52.00 m. Es importante mencionar que, durante la premiación, la campeona olímpica de lanzamiento de jabalina en Moscú 1980, la cubana María Caridad Colón Ruenes, le entregó la medalla de oro a nuestra representante.

Sumado a lo anterior, Ilsa se convirtió en la medalla 24 de Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud (novena de oro) y en el primer metal dorado para el país en Dakar 2026. Hasta el momento, la delegación nacional de 22 atletas registra una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en la cuarta edición de las justas.

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