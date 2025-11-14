Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Primer equipo que se baja del tema James Rodríguez, en medio de rumores sobre su futuro para 2026

Primer equipo que se baja del tema James Rodríguez, en medio de rumores sobre su futuro para 2026

El '10' de la Selección Colombia deberá buscar club tras su salida del León de México, equipo en el que jugó durante todo el 2025 con altibajos.

Por: Javier García
Actualizado: 14 de nov, 2025
James Rodríguez
James Rodríguez con el Club León - Foto:
León Oficial

