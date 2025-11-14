Primer equipo que se baja del tema James Rodríguez, en medio de rumores sobre su futuro para 2026

James Rodríguez se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos, donde la ‘tricolor’ disputará sus últimos dos compromisos amistosos del año, con el objetivo de afinar detalles para la Copa del Mundo de 2026. En territorio norteamericano, el combinado ‘cafetero’ se enfrentará a Nueva Zelanda y Australia, en encuentros programados para el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

Más allá del presente con la selección, el futuro del mediocampista cucuteño vuelve a estar en el centro de la conversación. Con 34 años y tras cerrar su etapa en el León de México, James se encuentra como agente libre, lo que ha alimentado múltiples especulaciones sobre su próximo destino deportivo.

James Rodríguez en el centro de los rumores

James Rodríguez con el León de México - Foto: Getty Images

Mientras vive el ambiente de la selección, el futuro del exjugador del Real Madrid vuelve a generar debate. Sus objetivos son claros: encontrar un club donde pueda tener continuidad, ritmo competitivo y protagonismo con miras al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Para James, llegar en óptimas condiciones a la cita orbital es una prioridad absoluta.

Tras su salida del León, donde tuvo una temporada con altibajos, el goleador del Mundial de Brasil 2014 ha sido vinculado con equipos tanto de México como de Estados Unidos. Sin embargo, los rumores más fuertes lo han situado en la Major League Soccer (MLS), específicamente en el Orlando City, club dirigido por el técnico colombiano Óscar Pareja.

A pesar del creciente ruido mediático, el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en fichajes internacionales, desmintió cualquier cercanía entre las partes.

“No hay conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City a pesar de los informes. Sigue buscando club como agente libre”, escribió en su cuenta de X.

🚨❌ There are no talks between James Rodriguez and Orlando City despite reports.



He’s still looking for new club as a free agent. pic.twitter.com/hqXuOPpEDE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

La versión de Romano fue respaldada por el periodista Tom Bogert, otra voz autorizada en el mercado de la MLS, quien afirmó: “No hay ninguna verdad en los rumores que vinculan a James Rodríguez con Orlando City”.

Por ahora, James continúa enfocado en la Selección Colombia, mientras su representante analiza las alternativas disponibles para 2026.



Números de James Rodríguez

Durante su etapa en el León, James Rodríguez disputó 34 partidos oficiales entre liga, copa y torneos internacionales. En total, registró cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos. Aunque su rendimiento tuvo altibajos, sigue siendo una de las figuras más influyentes del fútbol colombiano y uno de los jugadores más determinantes de la selección.