FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
La Selección Colombia y Francia, a los empujones: discusión airada en el Mundial Sub-17

La Selección Colombia y Francia, a los empujones: discusión airada en el Mundial Sub-17

Por los dieciseisavos de final de la cita orbital, que se celebra en Qatar, se calentaron los ánimos entre la Selección Colombia y el conjunto francés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
La Selección Colombia enfrentó a Francia, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

