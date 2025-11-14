La Selección Colombia y Francia, a los empujones: discusión airada en el Mundial Sub-17

Conscientes de que la clasificación a octavos de final del Mundial Sub-17 estaba en juego, tanto la Selección Colombia como Francia no se guardaron nada. Y es que, desde el pitazo inicial, salieron decididos a buscar la apertura del marcador, lo que llevó a que la pierna fuerte apareciera. Eso sí, quien logró el primer tanto del compromiso fue el conjunto europeo, al 14'.

Ahora, los ánimos estaban caldeados, hasta el punto de que las discusiones no faltaron. Cuando transcurría el minuto 27, el combinado 'galo' cometió una dura infracción, que desató el enojo de algunos jugadores de la 'tricolor', quienes reaccionaron. Hubo empujones y eso llevó a que el árbitro tuviera que separarlos y calmar todo. Por fortuna, no pasó a mayores.

Colombia vs. Francia, Mundial Sub-17 Getty Images

Vea la discusión en Selección Colombia vs. Francia, por el Mundial Sub-17