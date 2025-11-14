Vea el gol de Valero en Colombia vs. Francia por los dieciseisavos del Mundial Sub-17

Por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub-17, que se está disputando en Qatar, la Selección Colombia se vio las caras con Francia, que desde el pitazo inicial se mostró superior a la ‘tricolor’, complicándola en varios pasajes del partido.

Los galos se fueron arriba en el marcador a los 14 minutos, luego de aprovechar una mala salida de Colombia que terminó en un centro de Batbedat para Valero, quien definió de pierna derecha entre los centrales para marcar el 1-0, resultado que hacía justicia con el trámite del partido.



Vea el gol de Valero en Colombia vs. Francia