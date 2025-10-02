Primer parte médico de Juan David Cabal: Juventus confirmó la lesión y tiempo de baja

La segunda jornada de la fase liga de la Champions League no dejó muy buenas noticias para los 'cafeteros', en especial por Juan David Cabal, quien fue sustituido apenas a los 16 minutos en la visita de la Juventus al Villarreal, en La Cerámica. De inmediato, las alarmas sonaron en la Selección Colombia, puesto que era uno de los jugadores que Néstor Lorenzo probablemente iba a convocar para los duelos de fogueo contra México y Canadá, el próximo 11 y 14 de octubre, en Estados Unidos.

Cabal presentó muestras de dolor en el comienzo del juego, aparentemente solo, ya que no tuvo ningún choque hasta ese momento. Con lágrimas, como si supiera de la gravedad de la lesión, se tuvo que retirar para darle entrada a su compañero Joao Mario. La Juventus se llevó un punto luego de igualar 2-2 con el 'submarino amarillo'. Como era de esperarse, el colombiano fue sometido a revisión médica este jueves 2 de octubre y se conocieron detalles puntuales.

"El jugador del primer equipo masculino de la Juventus Juan Cabal, que se retiró durante la primera parte del partido de la Liga de Campeones del miércoles por la noche contra el Villarreal, se sometió esta mañana a pruebas diagnósticas. Las pruebas revelaron una lesión de grado moderado en el músculo bíceps femoral del muslo derecho. Se someterá a más pruebas en dos semanas para determinar con mayor precisión el tiempo de recuperación", se lee en el comunicado de la 'Vecchia signora'.

Bollettino medico | Le condizioni di Juan Cabal — JuventusFC (@juventusfc) October 2, 2025

Cabal, que puede jugar como central o lateral, apenas regresó esta temporada en la 'Juve' luego de una ausencia de casi nueves meses por una rotura de ligamento cruzado. El jugador de 24 años no solo tenía como reto volver con el conjunto italiano, sino también conseguir regularidad para ser tenido en el combinado 'tricolor' con el que apenas pudo disputar dos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Publicidad

El nacido en Cali fue fichado por la Juventus en 2024, tras grandes actuaciones con el Hellas Veronas desde el 2022. Eso sí, Cabal venía mostrando condiciones desde sus inicios en el 2019 cuando debutó a nivel profesional con Atlético Nacional, club con el cual fue campeón de Copa Colombia en 2021 y de Liga en 2022-1.

Ahora solo queda esperar que su recuperación sea exitosa, vuelve a tener minutos en la Juventus y pueda estar en lista de Colombia para los preparatorios de noviembre frente Nueva Zelanda y Nigeria.