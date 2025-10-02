Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Primer parte médico de Juan David Cabal: Juventus confirmó la lesión y tiempo de baja

Primer parte médico de Juan David Cabal: Juventus confirmó la lesión y tiempo de baja

El defensa colombiano Juan David Cabal tuvo que ser sustituido en los primeros minutos en la visita de la Juventus al Villarreal por una molestia física, en Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Juan David Cabal, jugador de la Selección Colombia y Juventus.
Juventus.

