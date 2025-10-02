No todos le tiran duro a Richard Ríos en Benfica; salió voz de consuelo de una figura

Richard Ríos fue el principal señalado en las más reciente derrota 1-0 del Benfica en su visita al Chelsea por la Champions League. Más allá del autogol que le dio el triunfo a los ingleses, al colombiano la han reprochado su nivel desde su llegada como estelar procedente del Palmeiras. Sin embargo, no todo el panorama es oscuro para él, ya que en las últimas horas salió en su defensa un histórico jugador del club portugués.

Se trata de Luisão, exfutbolista que convirtió en leyenda del Benfica y que tiene toda la autoridad para opinar. "La afición del Benfica es muy exigente. Ya dicen que le falta intensidad, pero aquí [en el Palmeiras] era un jugador excelente. Cuando llegué, los primeros meses no fueron fáciles. Sé cómo es ese periodo de adaptación. Tiene calidad y, con Mourinho, va a cambiar las cosas", remarcó en una charla para 'ESPN' y 'Disney Plus'.

Ríos ya tiene 14 presencias con el club rojo con un acumulado de 1.193 minutos de juego. Hasta el momento no ha podido marcar ni asistir y ha recibido cinco amonestaciones.

¿Quién es Luisão?

Su nombre es Ânderson Luís da Silva, es un exfutbolista brasileño nacido el 13 de febrero de 1981 en Amparo, São Paulo. Se desempeñaba como defensa central y es considerado una leyenda del Benfica, club en el que brilló durante casi toda su carrera.

Inició su trayectoria profesional en Brasil con el Clube Atlético Juventus y posteriormente pasó al Cruzeiro, donde ganó la Copa de Brasil 2000, la Copa Sul-Minas 2001 y el Campeonato Mineiro 2002. Su rendimiento llamó la atención en Europa y en 2003 fichó por el Benfica, equipo en el que se convirtió en un emblema.

Luisão, leyenda del Benfica. FABRICE COFFRINI/AFP

En el Benfica jugó 15 temporadas consecutivas (2003-2018), disputando más de 530 partidos oficiales, lo que lo convierte en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del club. Fue capitán durante más de una década y levantó numerosos títulos: 7 Primeira Liga, 3 Copas de Portugal, 7 Copas de la Liga y varias Supercopas de Portugal. Aunque no ganó competiciones europeas, fue protagonista en campañas de Champions y Europa League, consolidando al Benfica como un club competitivo en el continente.

Con la Selección de Brasil, Luisão también tuvo un papel importante entre 2001 y 2013. Disputó más de 40 partidos y ganó títulos relevantes: la Copa América 2004, donde jugó como titular, y dos ediciones de la Copa Confederaciones (2005 y 2009). Participó además en los Mundiales de 2006 y 2010 como parte del plantel.