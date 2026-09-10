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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo sería el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?; acá la agenda del 'embajador'

¿Cuándo sería el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?; acá la agenda del 'embajador'

En Gol Caracol le contamos cuáles son los próximos partidos en el calendario de Millonarios, pensando en el estreno de Juan Guillermo Cuadrado.

Por: AFP
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios.
Getty Images.

El polifuncional Juan Guillermo Cuadrado, mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, firmó este jueves como nuevo jugador de Millonarios de Bogotá.

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Lateral derecho o extremo, Cuadrado retorna a su país a los 38 años tras una destacada carrera por Europa que lo llevó a clubes como Juventus e Inter de Milán en Italia y Chelsea en Inglaterra.

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"Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!", escribió el cuadro bogotano, uno de los más grandes de Colombia, en X.

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Millonarios no precisó el tiempo del contrato, pero medios locales aseguran que se extenderá hasta julio de 2027.

Cuadrado estaba sin equipo desde que culminó su vínculo con el Pisa a finales de julio, semanas después de que el equipo firmó su caída a la segunda división italiana.

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El jugador regresa a su país 17 años después de partir al Viejo Continente, al Udinese de Italia, desde el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

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En la Serie A logró la mayor parte de sus conquistas como profesional, entre ellas seis ligas, cuatro copas y una Supercopa, la mayoría de esos títulos con la Juve.

En Inglaterra, donde tuvo un paso discreto, ganó la Premier League y la Copa de la Liga en 2015.

Cuadrado fue uno de los referentes de la selección colombiana, junto a James Rodríguez y Radamel Falcao García, que llegó a cuartos de final del Mundial de 2014 y a octavos en el de 2018.

Sin embargo, no defiende a su país desde septiembre de 2023. En total, ha jugado 116 partidos con los cafeteros y anotado once goles.

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Aterriza en un equipo que no gana la liga desde 2023 y que fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Millonarios marcha en la quinta casilla del torneo Clausura, con doce puntos en ocho fechas, dentro de la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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¿Cuándo podría debutar Juan Guillermo Cuadrado?

Los 'embajadores' tienen su próximo reto en domingo 13 de septiembre contra Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander. Ese parece un escenario poco probable para su estreno, puesto que apenas fue anunciado este jueves y dicho duelo será de visitante. El siguiente juego de Millonarios será el sábado 18 de septiembre frente a Boyacá Chico, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en lo que sería un contexto más apropiado para jugar por primera vez con la camiseta azul, teniendo en cuenta que tendría varios días de entrenamiento al mando de Alberto Gamero.

Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus.
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