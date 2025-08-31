Alberto Gamero: "Es un momento duro, pero estoy complemente seguro que vamos a salir de esta"

Deportivo Cali perdió 1-3 contra Medellín en la noche de este sábado 30, en compromiso de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2025. Luego del compromiso en el estadio de Palmaseca, Alberto Gamero, director técnico de los 'azucareros', entregó sus sensaciones en rueda de prensa.

De entrada, el timonel samario al servicio del Cali, le envió unas sentidas condolencias a la familia del hincha 'verdiblanco' que falleció tras ser atropellado por el bus de los locales.

"Primero a la familia de Juan Pablo Núñez, fue el fallecido. A su esposa, que iba con él, que se recupere. A la familia de él, mis más sentida condolencia de parte del Deportivo Cali, que Dios lo tenga en la gloria, un ángel en el cielo haciéndole fuerza al Cali", indicó diciendo Gamero.

Y reiteró: "Fueron momentos duros, en el trayecto de hoy (sábado) nos pasó de todo, y quisimos reponernos y como le decía a los muchachos, brindémosle el triunfo a juan no pudimos, pero hicimos lo posible. son cosas que pasan, son hechos que uno tiene que aceptarlos y que nos ocurrió a nosotros".

Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali. Colprensa

En cuanto al compromiso frente al Medellín, Gamero sostuvo que "la verdad que al grupo lo vi comprometido en el aspecto de querer ganar el partido, de cambiar la faceta de lo que vivimos. Se nos llevan tres puntos acá de la casa, Medellín jugó bien, jugar con 10 hombres no es fácil, y más con un equipo de esos, intentamos y no lo logramos"

Además, agradeció al DIM por una acción en particular: "Hay un aspecto para resaltar, fue la gratitud que tuvo el Medellín de mandarnos el bus, de prestarnos el bus para que nos trajera al estadio, ese es un acto de paz, de solidaridad y se lo agradecemos"



Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- Errores individuales y la expulsiones constantes...

"Sí, hemos tenido ese infortunio de la expulsión, hoy (sábado) mucho más, expulsiones se puede decir innecesarias en zonas donde no hay peligro. Son aspectos que estábamos analizando y evaluando, a parte de la expulsión, también cometemos errores individuales que nos lleva a anotar el equipo contrario. Me quedo con la voluntad, las ganas, la alegría de los jugadores que entraron, me quedo con eso, nadie quería perder, teníamos un estadio muy lindo, para que la gente se fuera feliz y no lo pudimos cumplir".

- Los cambios en el juego contra Medellín

"Lo de Graciano lo hice porque primero Estupiñán tenía amarilla, y segundo, porque Graciano es un jugador que me puede ocupar la banda y también la mitad. Cuando entró Orozco, él es joven, dinámico y tiene visión de juego. Y cuando hacemos el cambio de Correa, optamos por dos centrales, uno izquierdo y otro derecho. Y repito, en una descolgadas que hicimos pudimos haber empatado el partido, no se pudo, pero me parece que lo entraron los hicieron bien y supimos recomponer un partido donde Medellín estaba montado, lo igualamos en el juego y pudimos irnos con el empate, pero no alcanzó".

Deportivo Cali perdió con Independiente Medellín, por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

- El clásico que se viene frente a América

"Es un clásico, dos cosas, todos quieren ganar y todos lo quieren jugar. Vamos a tener una semana larga para poder recuperar a la gente, planificar bien en ese clásico, un clásico que se lo queremos dar a nuestra afición y vamos a prepararnos para eso".

- Pidió confianza a la hinchada 'azucarera'

"Cometer muchos errores en un mismo partido, que nos cobran. En la parte mental tenemos que ser más fuertes y seguramente vamos a lograrlo. No hemos sido fuertes de local, los puntos los hemos sacado de visitante, a esta gran hinchada le pido confianza, que confié en el grupo. Es un momento duro y estoy complemente seguros que de esta vamos a salir".