Alberto Gamero: "Es un momento duro, pero estoy complemente seguro que vamos a salir de esta"

Alberto Gamero: "Es un momento duro, pero estoy complemente seguro que vamos a salir de esta"

El DT del Cali, Alberto Gamero, generó su análisis de lo que fue la derrota contra Medellín y también le envió sus condolencias a la familia del hincha 'azucarero' que falleció.

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali.
Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 12:20 a. m.