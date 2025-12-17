Aparece imagen que demostraría 'robo' a Flamengo en penaltis contra PSG, en la Intercontinental

París Saint-Germain se coronó campeón de la Copa Intercontinental luego de empatar 1-1 con Flamengo en el tiempo reglamentario e imponerse 2-1 en la serie de remates desde el punto penal.

El encuentro se disputó en Doha, Catar; contó con participación colombiana gracias a la presencia del volante del cuadro ‘carioca’ Jorge Carrascal, que fue sustituido en el minuto 56.

Pero fue en la tanda de penales cuando llegó la polémica, pues el arquero del conjunto galo, el ruso Matvey Safonov, se habría adelantado en uno de los turnos para detener el balón.

Y aunque la acción fue revisada por los oficiales del VAR y el disparo no se repitió, después del partido circuló una imagen lateral desde la cual se ve que el guardameta no tendría ningún pie en la línea de su arco cuando se ejecutó el remate.



Aparece imagen de arquero adelantado en penaltis de PSG-Flamengo

Una cámara de costado dejó ver que en el tercer disparo del bando brasileño, a cargo del delantero Pedro Guilherme Abreu dos Santos, el portero del PSG se habría adelantado sutilmente y que ninguno de sus pies estaba sobre la línea, como lo manda el reglamento.



Tremendo robo que le acaban a hacer al Flamengo, el arquero del PSG se adelanta y no repitieron el penal pic.twitter.com/IGIDQ5xq0v — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) December 17, 2025

No obstante, el club suramericano no perdió la serie por dicho lanzamiento, ya que de sus 5 oportunidades desde los 11 pasos, los jugadores rojinegros solo enviaron la bola una vez al fondo de la red.

Lo cierto fue que el actual vencedor de la Copa Libertadores dejó pasar una oportunidad de oro para coronarse campeón del mundo debido a la ineficacia de sus pateadores.

Por su parte, el PSG se sacó la espina de la final perdida recientemente en el Mundial de Clubes 2026, en cuya definicnión fue superado 3-0 por el Chelsea de Inglaterra.

