¿Puesto de Luis Díaz peligra en Bayern Múnich?; en Alemania hablan de fichaje a futura promesa

En medio de una nueva ventana de transferencias; en territorio alemán ya se habla de incorporaciones y salidas para el Bayern Múnich, de cara a lo que será la segunda parte de esta temporada.

Y es que, analizando varios nombres sobre la mesa, en el cuadro ‘bávaro’ no verían con malos ojos traer a un futbolista con proyección, pensando en el futuro futbolístico, e incluso económico del club.

No obstante, lo que ha generado eco en territorio alemán, ha sido justamente que ese jugador llegaría para jugar por la banda donde actualmente ‘brilla’ Luis Díaz; reciente fichaje del club en el pasado mercado de verano.

Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern Múnich

Y aunque no se revelaron muchos detalles si la intención del club es tener a un extremo que esté por debajo del guajiro jerárquicamente para el onceno titular, o si lo respalde defensivamente como lateral en el campo; lo que sí es cierto es que desde ya se habla de un fichaje potencialmente importante para el club ‘bávaro’.



“El Bayern busca un nuevo jugador joven para la plantilla, detrás de Luis Díaz, en la banda izquierda. Si es financieramente viable, el club podría fichar a un jugador con potencial”, afirmó el periodista alemán Tobi Altschäffl, dando reveladores detalles de lo que podría ser la posible operación para el conjunto de Múnich.

Evidentemente, esto se daría en caso de que se encuentre a la persona idónea para el puesto y que cumpla con todos los requisitos estipulados dentro de la dirección deportiva del club, que inicialmente, estará al mando de Vincent Kompany por los próximos tres años.

Pero eso no sería todo para el conjunto alemán, que estaría pensando en una reconstrucción para el centro del campo; especialmente en materia defensiva. Esto, así como lo había manifestado el periodista anteriormente mencionado.

Bayern want a new young squad player behind Luis Díaz on the left-wing position. If financially feasible, the club could sign a perspective player/talent there. In addition, the club is keeping a close eye on the market for defensive midfielders. With Leon Goretzka likely to… pic.twitter.com/WS5bOE3ojw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 6, 2026

“Además, el club sigue de cerca el mercado de centrocampistas defensivos. Ante la probable salida de Leon Goretzka este verano, jugadores como Nathan De Cat y Kennet Eichhorn han sido vigilados durante meses”, señaló dicho reportero, quien enfatizó en que el Bayern Múnich no vería con ‘malos ojos’ sorpresivos movimientos, antes de que se cierre la ventana de transferencias.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

El 11 de enero, el conjunto ‘bávaro’ volverá a la acción en condición de local frente a Wolfsburgo, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Bundesliga alemana.

El partido está estipulado iniciar a las 11:30 a.m. (hora colombiana). Se espera que Bayern Múnich cuente con la presencia de Luis Díaz, como inicialista.