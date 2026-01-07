¿Falcao García jugará con Millonarios frente a River Plate y Boca Juniors?

El club bogotano Millonarios anunció este miércoles el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao García, en una decisión que presentó como el inicio de su "último baile" y que reabre el vínculo emocional entre el máximo goleador de la selección colombiana y el equipo del que es hincha declarado.

El anuncio pone fin a varios días de especulación alimentadas por mensajes enigmáticos del propio jugador y se produce menos de un año después de la salida del atacante, oriundo de Santa Marta, del club capitalino a mediados de 2025.

Con el mensaje "el 9 a las 9", el club dio la pista definitiva para entender que Falcao volvería al equipo, pues ese fue el número de su camiseta en su paso por la selección colombiana y en la mayoría de los equipos donde jugó como el Atlético de Madrid o el Chelsea.

"Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta", anunció el club en un emotivo video en el que hizo oficial el regreso de "el Tigre".



El concepto de 'The Last Dance', popularizado por el exjugador de baloncesto Michael Jordan para describir los cierres de carrera de grandes ídolos, fue adoptado por Millonarios como eje simbólico de este retorno, que apunta a una despedida definitiva del fútbol profesional en el estadio El Campín.

En su primer paso por el conjunto bogotano, Falcao disputó 28 partidos en los que anotó once goles y tuvo un rendimiento destacado en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, con cuatro anotaciones en seis juegos pero no logró llevar a su equipo a la final.

El club confía ahora en que el delantero, cercano a los 40 años, aporte liderazgo en un plantel en proceso de renovación. En declaraciones recientes, el propio Falcao había dejado abierta la puerta a seguir en actividad al señalar: "Me preparo para ver si en enero continúo jugando".

Este semestre, Millonarios, que disputará la Copa Sudamericana, también contrató al centrocampista chileno Rodrigo Ureña, al volante Mateo García, al extremo Julián Angulo y al lateral Sebastián Valencia.



¿Falcao García jugará con Millonarios frente a River Plate y Boca Juniors?

Tan pronto se hizo el anuncio de su vinculación a los 'embajadores', en Argentina se preguntaron si podía estar presente contra River Plate y Boca Juniors. 'TyC Sports', portal argentino realizó toda una reseña sobre la llegada de 'El Tigre' y generó expectativa, en especial por el duelo frente a los 'xeneizes'. "Falcao tendrá una semana para prepararse para el amistoso que disputará Millonarios ante Boca, donde se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido en octubre de 2025, que se jugará el 14 de enero a las 19.00 en La Bombonera. Miguelo, que murió mientras era DT del Xeneize, dejó una huella también en el elenco colombiano, donde fue campeón del Torneo Finalización 2017 y de la Superliga 2018", señaló el citado medio.

En el caso de River Plate no dieron detalles, puesto que se ve complejo por los tiempos. García apenas fue anunciado este miércoles y el partido ante River en Punta del Este, Uruguay, será este domingo 11 de enero.