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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Qué colombianos jugarán la Premier League 2026/2027, cuándo inicia y el fixture de la fecha 1

Qué colombianos jugarán la Premier League 2026/2027, cuándo inicia y el fixture de la fecha 1

Se viene una nueva temporada en la Premier League, una de las ligas más emocionantes del mundo, y como es habitual habrá presencia colombiana en el campo. ¡Acá le contamos todos los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma militan en el Crystal Palace.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma militan en el Crystal Palace.
Fotos: oficial del Crystal Palace y AFP

El fútbol en Europa ha vuelto poco a poco a la competencia, pero uno de los campeonato más esperados por los fanáticos es la Premier League. El máximo torneo del balompié inglés está próximo a reanudarse y éste, para la temporada 2026/2027, por supuesto, que contará con la presencia de futbolistas colombianos en cancha. Arsenal es el club que defenderá la corona.

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Dicho torneo volverá a reunir a los 20 equipos de la máxima categoría del fútbol en Inglaterra, que competirán durante 38 fechas por el título. Para esta campaña, los nuevos inquilinos en primera división son Coventry City, Ipswich Town y Hull City. Por lo tanto, se espera un campeonato lleno de emociones de principio a fin.

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¿Qué futbolistas colombianos disputarán la Premier League 2026/2027?

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Así las cosas, hay que indicar que son dos los jugadores colombianos que dirán presente para esta nueva temporada en la máxima división del balompié británico. Aunque hay que precisar que hay dos casos especiales: uno que tiene ascendencia colombiana, y otro, que podría sumar minutos, pero en el equipo Sub-21 del Manchester United. Acá le contamos todos los detalles.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.
Fotos: Getty Imágenes

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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma:

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El lateral antioqueño y el volante vallecaucano son figuras consolidadas en el Crystal Palace, que esta temporada disputará la Europa League tras consagrase en la Conference League.

Tanto Daniel Muñoz como Jefferson Lerma disputarán su cuarta temporada en las 'águilas' y confían en aportar su talento en cada una de sus posiciones en servicio de la escuadra que ahora es entrenada por francés Pierre Sage, tras la marcha de Oliver Glasner.

Los 'cracks' de la Selección Colombia han sido parte de los únicos títulos en la historia del Crystal Palace: la FA Cup en la temporada 2024-25, la Community Shield en 2025, y la Conference League 2025-2026.

Los casos especiales:

Cristhian Mosquera
Cristhian Mosquera; jugador del Arsenal
AFP

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Christian Mosquera: nació en Alicante, España, pero con ascendencia colombiana por parte de sus padres, que son originarios de Buenaventura. Mosquera Ibargüen es defensor central y ha ido ganándose un lugar en la zona posterior del Arsenal, vigente campeón y que es entrenado por Mikel Arteta.

Cristian Orozco: mediocampista, de 18 años, que se dio a conocer con la Selección Colombia Sub-17 que disputó el Sudamericano de la categoría en 2025 y de la Copa del Mundo en esa categoría. Fue fichado por Manchester United procedente de Fortaleza CEIF, aunque en principio jugará con el combinado Sub-21 de los 'reds devils'.

Cristian Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Manchester United.
Cristian Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Manchester United.
Foto oficial del Manchester United

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¿Cuándo empieza la Premier League 2026/2027?

Inicia este viernes 21 de agosto de 2026. El partido inaugural lo disputarán el vigente campeón, el Arsenal, contra uno de los recién ascendidos: Coventry City.

Fixture de la primera jornada de la Premier League 2026/2027

Viernes 21 de agosto

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Arsenal vs. Coventry City (2:00 p.m.)

Sábado 22 de agosto

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Hull City vs. Manchester United (6:30 a.m.)

Everton vs. Crystal Palace (9:00 a.m.)

Ipswich Town vs. Sunderland (9:00 a.m.)

Nottingham Forest vs. Leeds United (9:00 a.m.)

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Brentford vs. Tottenham Hotspur (11:30 a.m.)

Domingo 23 de agosto

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Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa (8:00 a.m.)

Manchester City vs. AFC Bournemouth (8:00 a.m.)

Newcastle United vs. Liverpool (10:30 a.m.)

Lunes 24 de agosto

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Fulham vs. Chelsea (2:00 p.m.)

*Todos los partidos en horario de Colombia

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