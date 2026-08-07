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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador, que supo brillar con la Selección Colombia Sub-17, fue oficializado por Manchester United

Jugador, que supo brillar con la Selección Colombia Sub-17, fue oficializado por Manchester United

Dicho futbolista hizo parte del plantel de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2025, y ahora, está listo para empezar a escribir su historia en el Manchester United.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Selección Colombia Sub-17 en el partido contra Alemania en el Mundial de Catar 2025.
Selección Colombia Sub-17 en el partido contra Alemania en el Mundial de Catar 2025.
Foto: X/@FCFSeleccionCol

El fútbol colombiano volvió a ser noticia en el mercado de pases internacional, y todo porque una figura de la Selección Colombia Sub-17 fue oficializado como nuevo jugador del Manchester United, uno de los clubes más importantes de la Premier League y del ‘viejo continente’. Se trata de Cristian Orozco.

El histórico club inglés dio a conocer las novedades sobre Orozco Valdés con un comunicado en su web oficial, mismo que acompañó con una fotografía del juvenil estampando su firma en el documento oficial. Su vínculo contractual quedó pactado por cinco temporadas, hasta 2031.

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Recordemos, que el jugador oriundo de la ciudad de Valledupar y que brilló como capitán de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2025, ya tenía cerrada toda la operación con los ‘reds devils’ desde el año pasado, pero esta sólo pudo formalizarse tras cumplir la mayoría de edad. Llega procedente de Fortaleza CEIF.

Cristian Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Manchester United.
Cristian Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Manchester United.
Foto oficial del Manchester United

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“El Manchester United ha completado el fichaje del prometedor joven centrocampista Cristian Orozco. El jugador, de 18 años, llega procedente del Fortaleza CEIF, equipo de la Primera División colombiana”, se leyó de entrada en el comunicado de los rojos de Old Trafford.

Y agregaron: “Orozco, formado en la cantera del Rojo FC, disputó cinco partidos con el primer equipo del Fortaleza la temporada pasada y ha representado a la Selección Colombia hasta la categoría Sub-17”.

En otra parte del informe, el Manchester United precisó que el joven futbolista 'cafetero' se integrará de manera inmediata a la estructura formativa del club para iniciar su proceso de transición al fútbol europeo.

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"Inicialmente, contará con el apoyo de la academia mientras se adapta a la vida en el Manchester United. Todos en el club queremos darle la bienvenida a Cristian al United y desearle la mejor de las suertes", terminó por precisar el club inglés en el comunicado en su página web.

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