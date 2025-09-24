¿Qué jugadores del Bayern Múnich podrían ganar un Balón de Oro?; Luis Díaz, en el olvido

Ousmane Dembélé sorprendió al mundo ganando el Balón de Oro 2025 luego de una temporada excepcional con el PSG, ganando la Champions League, algo que hace ilusionar a muchos jugadores con obtener ese premio individual. Por eso, en Bayern Múnich son conscientes que tienen estrellas de talla mundial que podrían entrar en la conversación para ganar este galardón.

Al técnico de los bávaros, Vincent Kompany, le hicieron una entrevista en 'Sky Sports' en la que además de consultarle sobre su opinión del francés como ganador, le preguntaron cuáles futbolistas de los que dirige actualmente podrían entrar entre los candidatos. Lastimosamente se olvidó de Luis Díaz, a pesar de ser una de las figuras del plantel.



Los candidatos del DT del Bayern Múnich al Balón de Oro

Para comenzar Vincent Kompany señaló a un joven jugador que actualmente se recupera de una dura lesión que lo tendrá alejado por varios meses de las canchas, diciendo que "hay que tener un poco de suerte para que todos se mantengan en forma. Jamal Musiala, por ejemplo, es un nombre importante, no solo para el FC Bayern, sino también para Alemania. Sería un candidato, pero lamentablemente no puede jugar ahora mismo debido a su lesión".

El entrenador del equipo de Múnich dio otros dos nombres, pero lastimosamente no incluyó al atacante colombiano Luis Díaz, titular indiscutible en su equipo y quien llegó como una figura desde el Liverpool, de Inglaterra. "Si nos fijamos en el rendimiento de Harry Kane o Michael Olise , podemos imaginar que tendrán una oportunidad en el futuro. Quizás haya algún nombre sorpresa", cerró en sus candidatos al Balón de Oro y que juegan para el Bayern.

Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League Getty Images

De hecho, por la misma línea Kompany detalló que para entrar entre los aspirantes "se trata simplemente de constancia durante doce meses en el club, y luego está la selección nacional", pero de la misma manera se ilusiona con que es "posible que alguno de nosotros esté pronto al frente del equipo".

Para cerrar sobre este tema del Balón de Oro, el técnico del Bayern Múnich comentó que "nadie tenía al PSG en la mira al principio de la temporada pasada. Pero se han vuelto cada vez más fuertes", y que en el título de la Champions League "Ousmane Dembélé es uno de sus mejores jugadores. No me sorprende que un jugador del PSG haya ganado el Balón de Oro. ¡Enhorabuena!", finalizó el DT belga.

Actualmente el equipo de Kompany, donde juega Luis Díaz, se prepara para el partido frente al Werder Bremen, este viernes 26 de septiembre, a la 1:30 p.m. (hora colombiana), en una fecha más de la Bundesliga, tras un arranque invicto de los bávaros en todas las competencias nacionales y la Liga de Campeones.