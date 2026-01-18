¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado?; incógnita en el Pisa, de Italia, por su situación

Juan Guillermo Cuadrado está alejado de las canchas desde el 2025 por temas musculares que no lo han dejado tener protagonismo con el Pisa FC, el equipo que está jugando la Serie A de Italia y al que llegó para la presente temporada. En las últimas horas hubo novedades con su ausencia.

El encargado de dar las noticias fue el técnico del modesto elenco del Calcio, Alberto Gilardino, quien hace algunos días en la previa del duelo con el Atalanta, dio algunos detalles del futbolista colombiano.



¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado?

Primero cabe aclarar que el futbolista nacido en Necoclí, Antioquia, sufrió en el mes de noviembre una distensión leve en el bíceps femoral izquierdo, pero esto no lo ha dejado recuperarse por completo, y el jugador de 37 año no ha podido comenzar el 2026 a nivel futbolístico.

El técnico del Pisa dio algunas novedades de los lesionados, señalando que "Albiol, Lusuardi, Denoon, Vural, Stengs y Akinnsamiro estarán ausentes (contra Atalanta). Aún no tengo un calendario preciso para el regreso de Juan Guillermo Cuadrado", y especificó que el colombiano "aún tiene que volver a correr, así que no tengo un calendario específico".

Juan Guillermo Cuadrado, colombiano del Pisa, en un partido de liga italiana Getty Images.

El antioqueño no juega un partido oficial desde el pasado 7 de noviembre, en el triunfo 1-0 contra el Cremonese, por Serie A de Italia, donde disputó 45 minutos. En la actual temporada tiene 12 partidos con el Pisa FC, y un gol de penalti. Por el momento ya acumula 10 encuentros ausente, a la espera de poder recuperarse, aunque sus chances de estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia no son altas, ya que hace varias convocatorias que no es tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo.



¿En qué equipos ha jugado Juan Guillermo Cuadrado en Italia?

En la Serie A el experimentado atacante colombiano ha vestido ya la camiseta de siete clubes. Comenzó con el Udinese, para luego pasar por Lecce y Fiorentina. Sus mayores éxitos los consiguió en la Juventus, donde estuvo durante 8 campañas. Después militó en el Inter de Milán y el Atalanta, un año en cada uno. Para el presente torneo se vistió con la casaca del recién ascendido, el Pisa FC.