Malas noticias para Álvaro Montero y Sebastián Villa en Boca Juniors; se confirmó delicada lesión

El futbolista argentino Tomás Aranda, una de las revelaciones del Boca Juniors en 2026, sufrió este miércoles una lesión en la sindesmosis del peroné derecho durante el entrenamiento y debe pasar por el quirófano, por lo que permanecerá varios meses alejado de las canchas, confirmaron a EFE fuentes del club.

El mediocampista, de 19 años, se lesionó durante el calentamiento rutinario, cuando realizaba un ejercicio y el pie se le habría quedado trabado en el césped. Tras los primeros estudios, se determinó que deberá ser operado.

El club todavía no precisó oficialmente el tiempo de recuperación, aunque algunas fuentes lo sitúan entre tres y cinco meses, lo que no podría devolver a la cancha hasta 2027, según los medios argentinos.

"SE LE QUEDÓ TRABADO EL BOTÍN..." 🚨🔵🟡@tato_aguilera y los detalles de la fractura del peroné que sufrió Tomás Aranda. pic.twitter.com/RuEIhq7xI6 — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

Publicidad

La lesión supone un duro golpe para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que pierde a una de sus principales figuras en el tramo decisivo de la temporada.



El juvenil había irrumpido en Primera División a comienzos de este año tras destacarse en la reserva de Boca. Durante el primer semestre disputó 21 partidos, marcó un gol ante Instituto y dio dos asistencias frente a Defensa y Justicia.

La baja obliga ahora a Arruabarrena a buscar alternativas para cubrir su ausencia. Alan Velasco aparece como una de las principales opciones, mientras que el club podría evaluar la incorporación de un jugador si el reglamento lo permite por tratarse de una lesión de gravedad.

Publicidad

El plantel de Boca acumula bajas médicas por distintas complicaciones físicas. Además de la de Aranda, Marco Pellegrino padece un desgarro en la pierna izquierda, mientras que Leandro Lozano continúa rehabilitándose de una distensión en el músculo semimembranoso izquierdo.

El mediocampista Leandro Paredes se recupera de una inflamación en el isquiotibial izquierdo y el juvenil Lautaro Di Lollo arrastra una dolencia similar por una inflamación en la zona del pubis.

🚨🇦🇷 Boca Juniors NO BUSCARÁ UN REFUERZO para reemplazar a Tomás Aranda, en su lugar SUBIRÁ A PRIMERA LAUTARO BIANCO.



Así juega el pibe de 19 años. 🪄



Vía @luchocofano. pic.twitter.com/Iw2HulYJ07 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 26, 2026

Boca recibirá este viernes a Lanús por el Torneo Clausura y posteriormente afrontará los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez y los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a São Paulo.