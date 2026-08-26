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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Un equipo en Francia no para en su intención de contratar a Yaser Asprilla; ¿lo dejará ir el Girona?

Un equipo en Francia no para en su intención de contratar a Yaser Asprilla; ¿lo dejará ir el Girona?

Yaser Asprilla es el objetivo de dicho club de la Ligue 1 de Francia, que incluso ya ofertó dos veces al Girona por contratarlo. Este jueves será un día clave para conocer el futuro del extremo colombiano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Yaser Asprilla en un partido con Girona.
Yaser Asprilla en un partido con Girona.
Getty Images

Semanas claves en el mercado de pases en Europa, y por lo tanto, los equipos trabajan a contrarreloj para intentar fichar a los jugadores que desean en sus filas. Uno de esos clubes que trabaja por hacerlo posible es el LOSC Lille, que no para en la puja por contratar a Yaser Asprilla, quien milita en el Girona de la segunda división división de España.

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La escuadra ganadora de cinco títulos de la Ligue 1 (1946, 1954, 2011 y 2021) ve al formado en la cantera de Envigado como una ficha clave para el proyecto que actualmente preside Davide Ancelotti, hijo del técnico de la Selección Brasil, Carlo Ancelotti. 'Les dogues' ya habrían puesto sobre la mesa dos ofertas para tratar de convencer al equipo catalán.

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De acuerdo con la información revelada por el periodista de 'Noticias Caracol' y de 'Blu Radio', Julián Capera, la más reciente propuesta del Lille por Asprilla supera los 13 millones de euros.

Yaser Asprilla en acción de juego con el Girona en la Liga de España.
Yaser Asprilla en acción de juego con el Girona en la Liga de España.
Getty

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"Lille sigue en la puja por Yaser Asprilla: lo considera pieza clave para la nueva temporada. Ha presentado ya dos ofertas. La última supera los 15 M€ + 3 en bonos", indicó el comunicador en su perfil social en la plataforma de 'X'.

Capera complementó su informe puntualizando que Girona "pretende 25 millones de la moneda única + 5 más en bonos" por el fichaje del oriundo de Bajo Baudó (Chocó) y que este jueves 27 de agosto será un día importante para el futuro deportivo del extremo colombiano, que buscaría una salida a un club que actúe en primera división, debido a que las tres partes implicadas tendrá una reunión en Mónaco.

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Yaser Asprilla y su presente

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El futbolista, de 22 años, ha sumado 49 minutos con Girona en lo que va de la presente temporada en la segunda división de España, - 22 minutos, entrando desde el banquillo contra Leganés, y 27 minutos contra Córdoba, también ingresando como alternativa- , y ha inflado las redes en una ocasión.

Recordemos que Asprilla volvió al Girona tras concluir su préstamo en el Galatasaray, equipo en el que tuvo poco bagaje debido a las lesiones. Aunque quedó campeón de la Superliga de Turquía.

Por lo tanto sólo queda esperar a la reunión de este jueves entre los representantes del internacional con la Selección Colombia, Girona y el Lille.

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