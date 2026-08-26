Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid y Linda Caicedo se ilusionan en Champions League; triunfo 2-0 sobre Ajax, en fase previa

Real Madrid y Linda Caicedo se ilusionan en Champions League; triunfo 2-0 sobre Ajax, en fase previa

Este miércoles, Real Madrid ganó el partido de ida de la fase previa de la Champions League Femenina y la colombiana Linda Caicedo jugó 45 minutos contra Ajax.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo en Real Madrid vs. Ajax.
Linda Caicedo en Real Madrid vs. Ajax.
Real Madrid.

Un golazo de falta directa de Felicia Schröder en el primer tiempo, más una acción dentro del área de Janou Levels en el segundo, concretaron este miércoles una victoria controlada del Real Madrid, que dio un paso adelante hacia la Liga de Campeones con dos goles de ventaja ante el Ajax en el partido de ida de la última ronda previa que debe refrentar dentro de una semana en su territorio (0-2).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Schröder, una de las jóvenes que despiertan más entusiasmo en el fútbol sueco y europeo, fichada este verano por el club blanco al Hacken a sus 19 años, transformó en el marcador el dominio de su equipo al borde del descanso, cuando su golpeo perfecto con la izquierda surcó el cielo por encima de la barrera y se alojó en la escuadra del Ajax.

Orlando Gill será nuevo futbolista del Lille, de Francia.
Gol Caracol

Fue figura en el Mundial 2026, estuvo en la eliminación contra Alemania y ahora fichó por nuevo club

Marlos Moreno
Colombianos en el exterior

Marlos Moreno lo recuerdan por su paso por Manchester City, ante interés de equipo brasileño

Se viene un nuevo sorteo de la UEFA Champions League.
Gol Caracol

Hora y dónde ver EN VIVO por TV el sorteo de la Champions League 2026/2027

Últimas noticias

Yaser Asprilla, jugador colombiano del Girona, en un partido de La Liga de España
Colombianos en el exterior

Un equipo en Francia no para en su intención de contratar a Yaser Asprilla; ¿lo dejará ir el Girona?

Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Cuándo es el debut de Luis Díaz con Bayern Múnich en Bundesliga y dónde ver EN VIVO

Una parábola magnífica en el minuto 42 que marcó la diferencia; ya más evidente entonces sobre el terreno que en el resultado, con el encuentro casi siempre bajo el dominio del grupo dirigido por Pau Quesada, que sigue al frente de un Real Madrid que ha cambiado muchos nombres para ir más allá de las limitaciones del pasado curso. Uno de ellos es Schröder.

Publicidad

Ya antes, el Real Madrid se acercó al gol. Trasladó el partido al campo local, creó disparos de media distancia de Linda Caicedo, Andreia Jacinto e Irune, incluso Keukelaar estrelló un remate y un rebote en la cruceta de la portería neerlandesa aún con 0-0, cuando ya se intuía y merecía el 0-1, conseguido por el citado lanzamiento de falta directa de Schröder.

No se conformó el Real Madrid, sin Linda Caicedo toda la segunda parte, reemplazada al descanso por Noemí.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cierto que antes del 0-1 también necesitó un vuelo salvador de Frohms al efecto que le dio con la izquierda Van Koppen, la mejor con absoluta diferencia en el conjunto local, también la única que pareció capaz de poner en discusión la ventaja entonces del equipo blanco, que agrandó la distancia en el minuto 73.

Publicidad

Janou Levels, otro de los refuerzos de este verano, controló el balón en el área, regateó a su marcadora y transformó el 0-2 con la derecha, cruzado, por raso, al borde del área pequeña, con la habilidad que exigió el recorte y la sangre fría del remate para dejar casi resuelto el pase a la fase liga de la Champions, con algún susto final. Queda la vuelta en el Alfredo Di Stéfano. El paso definitivo.

Equipo de Millonarios
Fútbol Colombiano

Problemas para Millonarios, a horas de visitar a Llaneros en Liga Betplay II 2026; bajas confirmadas

Vuelta a España 2026 - Etapa 6.
Ciclismo

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 6

Bayern de Múnich; ganador de la Supercopa de Alemania
Gol Caracol

Novedades en el Bayern Múnich; 'joya' fue cedida a otro equipo alemán

Relacionados

Real Madrid

Linda Caicedo

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad