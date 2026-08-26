Acá los tres goles de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs Real Sociedad, por Liga de España

Real Madrid derrotó 4-1 a la Real Sociedad, este miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, con una gran actuación del atacante francés Kylian Mbappé, quien se reportó con un triplete de goles.

El primer tanto fue al minuto 40, tras una buena asistencia de Federico Valverde. El segundo fue al 60’, con pase de Jude Bellingham, y el tercero y definitivo en su cuenta personal, fue por asistencia de Vinícius Jr, al 80'.

Cabe recordar que en la primera fecha de la Liga de España, Kylian Mbappé no había anotado en el ajustado triunfo 2-1 sobre el Espanyol, pero este miércoles ya comenzó su cuenta para buscar ser la bota de oro en LaLiga.

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Acá los tres goles de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad HOY:

¿KIKI MBAPPÉ? NO… ¡TRIki Mbappé! Atención a ESPECTACULAR pase de Vinicius para que Kylian defina con calidad y sentencie su Hat-Trick en el 4-1 vs. Real Sociedad.



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¡¡GOLAZO MERENGUE EN EL BERNABÉU!! Conexión perfecta entre Kiki y Jude para que Mbappé marque su doblete en el 2-1 de Real Madrid vs. Real Sociedad.



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