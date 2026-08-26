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Gol Caracol  / Acá los tres goles de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs Real Sociedad, por Liga de España

Acá los tres goles de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs Real Sociedad, por Liga de España

El francés Kylian Mbappé fue la gran figura con tres golazos en la victoria del Real Madrid, en la fecha 2 de LaLiga. Cada uno, mejor que el otro. ¡Acá los videos!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Kylian Mbappé Real Madrid
Kylian Mbappé celebra gol con Real Madrid - Foto:
AFP

Real Madrid derrotó 4-1 a la Real Sociedad, este miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, con una gran actuación del atacante francés Kylian Mbappé, quien se reportó con un triplete de goles.

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El primer tanto fue al minuto 40, tras una buena asistencia de Federico Valverde. El segundo fue al 60’, con pase de Jude Bellingham, y el tercero y definitivo en su cuenta personal, fue por asistencia de Vinícius Jr, al 80'.

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Cabe recordar que en la primera fecha de la Liga de España, Kylian Mbappé no había anotado en el ajustado triunfo 2-1 sobre el Espanyol, pero este miércoles ya comenzó su cuenta para buscar ser la bota de oro en LaLiga.

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