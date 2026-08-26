Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad; pasesote de Bellingham

Real Madrid volvió a adelantarse en el marcador al minuto 60, de la mano, nuevamente, de Kylian Mbappé, para poner el 2-1 parcial contra la Real Sociedad, en la fecha 2 de LaLiga.

El equipo 'merengue' armó una gran jugada colectiva, en la que participaron Federico Valverde, Jude Bellingham y al final el atacante francés, quien dentro del área no falló tras quedar mano a mano con el arquero rival.

Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad:

¡¡GOLAZO MERENGUE EN EL BERNABÉU!! Conexión perfecta entre Kiki y Jude para que Mbappé marque su doblete en el 2-1 de Real Madrid vs. Real Sociedad.



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