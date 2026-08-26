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Gol Caracol  / Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad; pasesote de Bellingham

Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad; pasesote de Bellingham

Tras una gran jugada colectiva del Real Madrid, el encargado de definir dentro del área y con calidad fue el atacante francés Kylian Mbappé, al minuto 60 del compromiso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Kylian Mbappé festejando anotación con el Real Madrid, en la Liga de España.
Kylian Mbappé festejando anotación con el Real Madrid, en la Liga de España.
Foto: AFP .

Real Madrid volvió a adelantarse en el marcador al minuto 60, de la mano, nuevamente, de Kylian Mbappé, para poner el 2-1 parcial contra la Real Sociedad, en la fecha 2 de LaLiga.

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El equipo 'merengue' armó una gran jugada colectiva, en la que participaron Federico Valverde, Jude Bellingham y al final el atacante francés, quien dentro del área no falló tras quedar mano a mano con el arquero rival.

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