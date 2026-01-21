Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Quiénes son los futbolistas colombianos en Liga Argentina 2026, con Juan Fernando Quintero liderando

Quiénes son los futbolistas colombianos en Liga Argentina 2026, con Juan Fernando Quintero liderando

Inicia la Liga Argentina 2026 y con ella la acción de varios jugadores colombianos que son figuras en importantes clubes de ese país. Hay nombres como Cetré, Quintero, Castaño y más.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, Duván Vergara Sebastián Villa
Juan Fernando Quintero, Duván Vergara Sebastián Villa, colombianos en Argentina - Fotos:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad