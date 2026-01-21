Síguenos en:
"Los más influyentes en el fútbol colombiano son los más viejos, por eso quiero volver a jugar"

Esas palabras las pronunció este miércoles en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' un 'veterano' futbolista que hoy en día está cumpliendo otras funciones en el campo de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, figuras del Junior de Barranquilla.
