"Los más influyentes en el fútbol colombiano son los más viejos, por eso quiero volver a jugar"

En los últimos años, el fútbol profesional colombiano se ha llenado de jugadores experimentados, mismos que han liderado la batuta en sus equipos y han logrado bordarle estrellas al escudo de sus escuadras. Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Hugo Rodallega, Adrián Ramos y Dayro Moreno, por mencionar algunos, se roban el 'show' jornada tras jornada, han engalanado con su fútbol y goles las distintas canchas del FPC, y a raíz de esto, hay un jugador en particular y al que le gustaría volver a vestirse de cortos.

Dicho futbolista es Alex Mejía, quien fuese capitán de Atlético Nacional y fue internacional con la Selección Colombia. El barranquillero actualmente lidera desde el banco técnico un proyecto en la Primera C del balompié de nuestro país, pero no ocultó esa nostalgia de no poder estar en el campo de juego jugando, liderando, teniendo en cuenta que las figuras, los más influyentes en Liga BetPlay "son los más viejos". Quiere darle una buena despedida a su carrera deportiva.

Alexander Mejía con Deportivo Cali - Foto: Deportivo Cali Oficial

"Yo quiero ser sincero me estoy preparando, todavía no he cerrado una puerta a la posible vuelta al juego y quiero terminar jugando, porque quiero culminar mi carrera como yo quiero. Hoy vemos que los más influyentes del fútbol colombiano son los más viejos entre comillas. Al ver Rodallega, al ver a Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, a Dayro Moreno, a Adrián Ramos, a todos ellos, siento un poco de nostalgia por no estar ahí, porque me considero que estoy todavía en la edad, tengo 37 años", dijo Mejía en charla con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



Pero ahí no paró su reflexión y agregó: "Quisiera tener la posibilidad, me estoy preparando. Sé que no es fácil, que todo esto conlleva a que las apuestas están más por los jóvenes, y yo creo que si esa juventud está rodeada de experiencia, posiblemente hacemos crecer más o potencializar más a esos jóvenes".

Hugo Rodallega, delantero colombiano, celebra un gol con Independiente Santa Fe, por la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

Publicidad

Por último, Alex Mejía se refirió al proyecto deportivo que lidera en la Primera C y en donde está dando sus primeros 'pininos' como entrenador. Habló de la línea que ha intentado seguir en su periplo en el banco.

"Estamos ahí. Me estoy preparando como entrenador, ya terminé mi licencia, gracias a Dios. Vengo preparándome, sigo entrenando Sub 20-A y primera C de Tigres del Quindío acá en Armenia, y para mí ha sido muy motivante, satisfactorio; llevo un año pasadito con ellos. Creo que vamos por buen camino", sostuvo. Y He tenido grandes entrenadores y me nutro todos los días, soy un preguntó. Me inclino más por la idea de Juan Carlos Osorio, el que nos ayudó a despertar toda esta idea de fútbol, la priorización táctica. Todo a su debido tiempo, pero sabemos que en esta posición se gradúan muchos, trabajaremos y esperaremos en que el tiempo de Dios sea perfecto".