Rafael Santos Borré preocupa en Brasil; lleva dos meses sin marcar un gol con Internacional

Uno de los colombianos que se encuentra en el exterior es el 'barranquillero' Rafael Santos Borré, quien actualmente hace parte del plantel del club 'brasileño' Sport Club Internacional. El futbolista llegó a formar parte del equipo el pasado 5 de marzo de 2024, y su contrato finalizaría en el mes de diciembre para el año 2028.

Para este nuevo año, de sus 11 partidos en los que ha participado, unicamente ha anotado un gol, el cual marcó el 21 de febrero durante la victoria de su equipo 4-0 ante el Ypiranga por el Campeonato Gaúcho 2026. El jugador fue el encargado de anotar el primer tanto del encuentro a los 8 minutos. No obstante, desde aquella anotación 'el comandante' quien fue apodado de esta manera por su forma de celebrar, ha presentado una sequía de goles.

Eso no ha pasado desapercibido y por eso en el medio brasileño 'Globo Esporte' le dedicaron una nota en las últimas horas, refiriéndose al mal momento que pasa en dicho país. "Borré lleva 11 partidos sin marcar, un total de 769 minutos. El domingo pasado, dio la asistencia para el gol de Alan Patrick contra el Mirassol , pero no fue suficiente para evitar la derrota del Internacional en casa"; indicó el medio de comunicación.

De hecho, el técnico del cuadro de Porto Alegre, Paulo Pezzolano, se refirió a la mala racha de sus delanteros, especialmente con el barranquillero. "No hay explicación. El equipo lo intenta hasta el último segundo, pero sigue sin funcionar, hay falta de efectividad. Disparamos mucho, tenemos oportunidades, pero no marcamos. Hacemos casi todo bien, pero no anotamos", aseguró el DT uruguayo.



¿Cómo la ha ido a Rafael Santos Borré en Internacional?

Durante sus primeros pasos por el equipo el delantero de la 'tricolor', llegó a ser una de las piezas claves para el club 'colorado', pues con su estreno en el equipo el futbolista llegó a disputar 23 partidos, donde logró anotar 9 goles y contar con 2 asistencias en el campeonato brasileño. De igual forma, fue una de las fichas claves para su club durante el torneo de la Copa Sudamericana disputada ese mismo año. En el torneo participó de 5 encuentros, llegando así a marcar 2 goles. Terminando así su primer año con 11 goles.



Rafael Santos Borré, delantero colombiano de Inter de Porto Alegre, celebra un gol en Brasil AFP

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Entre tanto, para el siguiente año, el barranquillero tuvo una mejor participación con Internacional. El jugador llegó a ser campeón del Campeonato Gaucho, luego de vencer al Grêmio en el mes de marzo de 2025, dicho torneo hace parte del fútbol estatal del estado brasileño. Con este logro que consiguió el colombiano junto con su equipo le pusieron punto final a una mala racha de ocho años sin trofeos estatales. En ese mismo año jugó 30 partidos en los que marcó 5 goles y tan solo tuvo 2 asistencias.