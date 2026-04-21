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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré preocupa en Brasil; lleva dos meses sin marcar un gol con Internacional

Rafael Santos Borré preocupa en Brasil; lleva dos meses sin marcar un gol con Internacional

El futbolista de la 'tricolor' Rafael Santos Borré quien juega actualmente en el Internacional, no pasa por el mejor momento de su carrera. El colombiano completa dos meses sin anotar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Rafael Santos Borré en Internacional
Rafael Santos Borré en Internacional
EFE

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