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Gol Caracol  / Barcelona vs Celta de Vigo, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de La Liga de España

Barcelona vs Celta de Vigo, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de La Liga de España

Tras la más reciente eliminación del Barcelona en Champions League, el equipo del alemán, Hansi Flick, apuesta el todo por el todo a ser campeón de La Liga, donde es líder.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Barcelona vs Celta de Vigo
Acción de juego entre Barcelona vs Celta de Vigo
AFP

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