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Gol Caracol  / Ciclismo  / Flecha Valona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la clásica con Daniel Martínez y Paul Seixas

Flecha Valona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la clásica con Daniel Martínez y Paul Seixas

Entre Herstal y Mur de Huy, se corre la edición 90 de la Flecha Valona, una carrera que cuenta con 200 kilómetros de recorrido y varios ascensos exigentes.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, es el favorito a ganar la Flecha Valona 2026
Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, es el favorito a ganar la Flecha Valona 2026
AFP

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