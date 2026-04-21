Flecha Valona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la clásica con Daniel Martínez y Paul Seixas

La Flecha Valona cumplirá su nonagésimo (90) cumpleaños con el aliciente del debut de la nueva sensación del ciclismo francés, Paul Seixas, uno de los favoritos de la segunda carrera de Las Ardenas que se disputa este miércoles con un recorrido de 208,8 kilómetros, que sale de Herstal y finaliza en el legendario Muro de Huy.

Una pared icónica para el ciclismo español, que tiene a su actual seleccionador nacional, Alejandro Valverde, como el máximo ganador histórico de la prueba con 5 victorias, cuatro de ellas consecutivas (2006, 2014, 2015, 2016 y 2017).

Por países, Bélgica mantiene su tradicional dominio, con 39 triunfos, seis de ellos de Marcel Kint y Eddy Merkx (3 cada uno), escoltas de 'El Bala' en el palmarés.

Ausente Evenepoel, Seixas centra el foco

En ese escenario no estarán este año losen principio anunciados Remco Evenepoel y Tom Pidcock, pero el foco se centrará en otro ciclista en progresión, Paul Seixas (Decathlon), reciente ganador de la Itzulia, candidato a suceder a Tadej Pogacar en el palmarés.



Seixas (Lyon, 19 años), coronado en el País Vasco con su primer éxito en el World Tour, llega en forma, dispuesto a probar en una prueba peculiar, donde un muro con rampas de hasta el 21 por ciento decide a pocas pedaladas de la meta.

Publicidad

Sus principales rivales también hablan francés, entre ellos Kévin Vauquelin (Ineos), Lenny Martinez (Bahrain) y Romain Gregoire (Groupama), pero la lista se amplía a otros enemigos que buscarán la gloria en Huy. El Lidl Trek pondrá en liza a Giulio Ciccone y Mattias Skjelmose, segundo en la Amstel tras Evenepoel, y el Uno X con el siempre combativo Tobias Halland Johannessen.

También tendrán voz y voto el irlandés Ben Healy (EF Education), triple vencedor francés Alaphilippe y los españoles Alex Aranburu e Ion Izagirre (Cofidis), Iván Romeo (Movistar) y Pello Bilbao (Bahrain). El belga Cian Uijtdebroeks, otra baza del Movistar, también luchará por una plaza de honor.

Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, brilló en la etapa 4 de la París Niza 2026 Getty Images

Publicidad

A qué hora y dónde ver, por TV, la Flecha Valona, EN VIVO

Día: miércoles 22 de abril.

Hora: 5:30 a.m.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.



Perfil y altimetría de la Flecha Valona 2026